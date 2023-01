Miguel Russo, tras la victoria de Central: "La actitud no se negocia"

El entrenador de Rosario Central Miguel Russo, se mostró satisfecho por le entrega de sus dirigidos aunque prefirió la mesura respecto a la producción general del equipo. "Me alegra que Central haya ganado un partido difícil y ante nuestro público. Esto recién comienza y hay muchas cosas para mejorar. La localía no se negocia y cada vez que juguemos en nuestra cancha debemos dejar todo para que los tres puntos queden en el Gigante", indicó.

Asimismo, resaltó ante la adversidad del desarrollo, la laboriosidad de sus dirigidos. "Valoro mucho el trabajo que hizo el equipo. La actitud fue clave para quedarnos con la victoria, a pesar que tenemos que mejorar. No tenemos tiempo para descansar, mañana (hoy) volvemos a entrenar y trabajaremos pensando en el partido del viernes ante Tigre. La actitud no se negocia, destaco la solidez que tuvo la defensa y la entrega del equipo hasta el final", remarcó.

Consultado por su quinto proceso como DT de la institución de Arroyito y sus vivencias en su vuelta al Gigante, Russo subrayó: “La sensación es muy linda. Recuerdo perfectamente aquel 1997 y lo del hincha de Central no me sorprende. Conozco muy bien a la ciudad y saben lo que siento por esta institución".

El arquero de Rosario Central Gaspar Servio, fue decisivo en el complemento para sostener la apretada victoria de su equipo ante Argentinos Juniors en el arranque de la Liga Profesional de Fútbol. "Pasó todo lo contrario que el campeonato pasado, íbamos y no podíamos meterla", y resaltó: "Necesitamos de esta energía positiva. Estamos empezando de cero y queremos llevar a Central lo más arriba posible".

Asimismo, y consultado respecto a la pelota mas difícil que le tocó resolver, el oriundo de General Arenales no dudó: "La más difícil fue la del cabezazo de frente porque se me vino encima, no había margen".

Con info de TyC Sports - Sin Mordaza