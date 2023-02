El Polo Educativo de Puerto San Martín estará inaugurado antes de fin de mes

Con todas las expectativas puestas para inaugurarlo en el inicio del ciclo lectivo 2023, el Intendente Municipal, Carlos De Grandis, recibió esta mañana al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y supervisaron juntos los tramos finales de la obra del edificio del Polo Educativo, una escuela pre universitaria de Puerto para toda la región.

Durante la recorrida, de la que participaron el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, los secretarios de Gobierno, Vanina Matassa, y de Educación y Cultura, Sebastián Lezcano, directivos de la escuela, preceptores oriundos de nuestra ciudad, y personal técnico de la obra, supervisaron las tareas finales que se llevan adelante, como aberturas, pintura, colocación de pisos, instalación de aires acondicionados, entre otras. "Se habla del 13 de marzo para iniciar el ciclo lectivo. Vamos a llegar muy bien. Los gremios y las empresas han estado a la altura de las circunstancias. Estimamos tener todo listo para fines de mes. Felicitamos a los trabajadores municipales, que en la parte de afuera trabajaron en la construcción de las calles colectoras con escoriado y cordón cuneta", afirmó el Intendente.

En tanto, Bartolacci se mostró "gratamente sorprendido por el avance de la obra" y reflexionó sobre el contexto. "Es muy difícil en este contexto hacer obra pública y hacerla con celeridad, y hoy venir y ver la primera etapa de la escuela culminada cuando faltan detalles es una alegría enorme", indicó, y afirmó: "Esto se debe cien por ciento al trabajo del Intendente y su equipo, y al cumplimiento del compromiso que asumimos el día que soñamos en 2020 de poner en marcha una escuela de la universidad en Puerto y para toda la región".

El Polo Educativo Regional, centro académico de excelencia dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, alojará una sede del Politécnico, el Superior de Comercio y la Agrotécnica, a partir de un convenio impulsado por el municipio con la institución universitaria.

"Es una escuela de primer nivel. No solamente en la excelencia académica que es lo que intentamos garantizar desde la universidad, sino que lo es desde la infraestructura. Es la posibilidad de cumplir con el mandato de construir más educación pública de excelencia en Rosario y su región", señaló el rector.

El edificio alojará en Puerto a 360 alumnos que cursarán primero, segundo y tercer año en el arranque del ciclo lectivo 2023. La gran mayoría oriundos de localidades de la región, y el resto de la ciudad. Un sueño que hoy se concreta, y que se edificó desde cero, sobre un paisaje que tiempo atrás eran utilizados para sembrar soja.

"Estamos invirtiendo recursos municipales para diseñar una ciudad pensada firmemente para la educación. Con ofertas de todos los niveles, para que nuestros chicos tengan el acceso a la educación sin tener que trasladarse a otras localidades", señaló De Grandis, que se mostró orgulloso y feliz por esta realidad.

El Polo contará con 13 aulas (en esta primera etapa se utilizarán 12), sala de directivos, sala de informática, laboratorio, depósitos, amplias galerías, cantina, sanitarios en 3 núcleos para mujeres, hombres y discapacitados. Además, equipos de climatización de última generación.

"Hay un esfuerzo enorme económico del municipio para llevarlo adelante, sabiendo que le corresponde a la Nación por estar bajo su órbita. Pero el cien por cien de lo construido son recursos municipales, en un contexto de desdoblamiento cambiario y menor cosecha registrada este año que en nuestra ciudad significan menores recursos que ingresan", detalló.

Este espacio educativo de excelencia se construye en un predio adquirido por el municipio hace diez años, totalmente financiado con recursos municipales por decisión del Intendente Municipal Carlos De Grandis. Cuenta con unas quince hectáreas en total, linderas al Parque Recreativo Municipal en la zona oeste de la ciudad, sobre la ex ruta provincial N° 18 S. Tiene un incesante crecimiento poblacional, y a metros de la bajada a la autopista Rosario-Santa Fe.

El sueño del Polo Educativo en Puerto General San Martín comenzó a gestarse a principios del año 2020 y se trata de una propuesta articulada entre el municipio de la ciudad de Puerto General San Martín y la Universidad Nacional de Rosario, donde los jóvenes de nuestra ciudad y la región van a poder acceder a una educación media de calidad y comprometida con el desarrollo productivo de nuestra zona.

"Uno sueña cosas que llevan luego muchas gestiones. No fueron fáciles. Desde plantearle al rector Bartolacci porqué no salían estas escuelas secundarias de importancia en Rosario hacia el Gran Rosario, donde hay una población de 300 mil personas. Había esa necesidad y el rector atendió esa demanda", dijo De Grandis, quien destacó la gestión del ex Secretario de Transporte, Alejandro Ramos, que participó de la recorrida, para concretar el proyecto.

De Grandis adelantó otros sueños que se proyectan para el futuro de ese espacio, como una gran ciudad universitaria, y para ello, se ha tomado la decisión de dejar hectáreas libres detrás del Polo Educativo para continuar futuras iniciativas que sumen mayor oferta educativa.