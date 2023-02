Carmen Barbieri, quebrada por el escándalo de las infidelidades de Fede Bal

La angustia por el escándalo que atraviesa Fede Bal por los chats que confirman sus engaños a Sofía Aldrey superó a Carmen Barbieri. La conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) se largó a llorar al hablar del mal momento que vive.

“Para mí, se lo dije varias veces a esta palabra, es un disgusto muy grande. Estoy adelgazando porque no como y no duermo hace ya varios días”, aseguró, a punto de quebrar en llanto. “Y no me quiero poner a llorar, pero te juro por mi mamá y mi papá, que es lo que más quiero en la vida, es un disgusto muy grande el que tengo”, señaló, ya entre lágrimas.

“Él me pidió muchas veces disculpas por el disgusto que estoy pasando. Me pidió tantas veces que le dije que no lo hiciera porque ya está hecho. No sirven las disculpas. Yo no disculpo cuando me hieren”, reveló, sobre la discusión privada que tuvo con su hijo.

Leer también: ¡Rompió el silencio! Claudia Albertario confirmó su affaire con Fede Bal

“¿Sabés lo que te digo? No te acepto las disculpas. Yo soy así. ¿Por qué vas a pedir disculpas a cada rato? Le dije ‘basta, ya está hecho’ y ya va a pasar también mi disgusto”, contó, en una charla con el psicólogo Gabriel Cartañáa.

La conductora, secándose las lágrimas, siguió. “Yo tampoco puedo obligarlo a seguir con una mujer que no ama, o que ni sé y ni quiero meterme en esa relación en la cosa privada”, expresó. “Es un disgusto todo lo que se está diciendo. Además me meten a mí como culpable. Dicen que no eduqué bien a mi hijo. Lo eduqué con todo el amor del mundo”, se lamentó.

“Hay muchas cosas que no permito y no acepto y por eso mi discusión con él, pero hoy tratamos de hablar lo mínimo e indispensable de mi dolor. Varias veces dice ‘disculpame, mamá’. No quiero que me lo diga más porque yo no lo disculpo. Con el tiempo voy a estar más tranquila”, concluyó.

Fuente: Ciudad Magazine