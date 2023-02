Scioli decidido a ser precandidato presidencial

El embajador de Argentina en Brasil y ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, está decido a ser precandidato a Presidente por el Frente de Todos, pero aún no charló sobre su eventual candidatura con los máximos dirigentes de la coalición oficialista.

Así lo indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes partidarias, quienes detallaron que es "muy probable" que el ex mandatario de la provincia de Buenos Aires pacte reunirse "en estos días" con el presidente Alberto Fernández para charlar sobre su posible postulación.

"Todavía no se juntaron. Hablan siempre por temas de gestión, pero no hablaron nada de candidaturas", indicaron a Noticias Argentinas, aunque aclararon que, más allá de que no charló puntualmente sobre la posibilidad de ser candidato, tanto Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner dieron el visto bueno para que pueda "moverse" y mostrar gestión.

En tanto, reconocieron que los posibles precandidatos presidenciales del oficialismo están "esperando a ver qué hace Alberto", teniendo en cuenta que aún no anunció oficialmente si buscará su reelección o no.

En ese punto, consideraron que es "importante que se definan los candidatos" en un periodo cercano, ya que los tiempos electorales comienzan a acercarse y es necesario saberlo para "salir a militar la calle".