Newell's no tendrá hinchas visitantes ante Instituto

Los hinchas de Newell's tenían la ilusión de acompañar el equipo a Córdoba para jugar ante Instituto, en un partido que se disputará el domingo 26 a las 21.30 en el Mario Alberto Kempes. De todos modos, el club del parque Independencia confirmó que los leprosos no podrán viajar.

"Está confirmado, no va a haber público visitante contra Instituto. No hubo acuerdo", dijo la funcionaria leprosa en Zapping Sport.



Romero indicó que no hubo problemas con la reciprocidad, como se rumoreaba: "No va por ese lado", pero dejó entrever que Newell's no puede recibir visitantes porque dejaría a socios afuera.

La ilusión del hincha estaba planteada en la presencia de los hinchas de Boca y River en ese mismo estadio, durante el inicio de la Liga Profesional. De todos modos, parece que no todos gozan de los mismos derechos.

Los hinchas sí viajarán a San Nicolás por Copa Argentina

Sobre la venta de entradas para la Copa Argentina, Romero aclaró: "La venta va a arrancar el día martes en el estadio y el miércoles se venderán en San Nicolás".

Producto de la gran cantidad de hinchas que hubo en el partido anterior en ese estadio, se definió que "quienes vayan a la tribuna que da al río van a tener que ingresar por Villa Constitución, por la ruta vieja", dijo la dirigente. Allí se dará un poco menos de flujo de gente.

Con info de Rosario3