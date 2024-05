Tragedia en el boxeo: un púgil hizo su debut profesional y falleció tras un duro golpe en la sien

Tyson Fury da sus condolencias: “Dios tenga en paz su alma”

La trágica noticia de su fallecimiento ha conmocionado al mundo del boxeo, incluyendo a Tyson Fury, campeón mundial de los pesos pesados, quien expresó su condolencia y reflexionó sobre los riesgos inherentes al deporte. Comparando el boxeo con actividades de alto riesgo como el paracaidismo, Fury destacó la aceptación de los peligros como parte del compromiso de los boxeadores. “Dios tenga en paz su alma. Al entrar en este mundo (el boxeo), sabes que es un deporte peligroso. Entras allí y te pagan dinero por peligrosidad; te están sacando el cerebro; no estáis ahí para haceros cosquillas hasta morir; estamos allí para infligir daño unos a otros golpeándonos en la cabeza y el cuerpo... Lamentablemente, cosas como esta suceden de vez en cuando. Todos sabemos en lo que nos estamos metiendo”, compartió el campeón mundial.

Fury, conocido por su franqueza, enfatizó en las consecuencias físicas extremas que implica el boxeo. “Es como la gente que salta en paracaídas, de vez en cuando el paracaídas no se abre y caen al suelo. Eso no impide que todos salten en paracaídas”, incidió. Fury reconoció que “he conocido los riesgos toda mi vida; es lo que es” y apuntó que si es mi momento y es la voluntad de Dios, entonces moriré. Si no, viviré”.