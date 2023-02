Ariel "Tapita" Segalla es nuevo técnico de Sarmiento de Humboldt

El ex jugador de Colón y nuevo entrenador de Sarmiento de Humboldt Ariel Tapita Segalla paso por Conexión Deportiva (CSC RADIO 106.5 Esperanza) con la conducción de Ari Aiello y Diego Redonder.

En donde hablo sobre como se prepara el aurinegro de Humboldt y la llegada de el delantero Mauro Dalla Costa al club.

En otra parte de la nota hablo de la situación de Colón tras la salida de su amigo y ex compañero Marcelo Saralegui en donde considera que fue una víctima de lo que es la dirigencia de Colón. No puede pasar 5 técnico en un año, la dirigencia de Colón no trasmite nada y por ende tiene fecha de vencimiento.

Las inferiores es una desolación, como puede ser que no tengan gimnasio, que tengan 5 pelotas para 45 jugadores, que la pensión sea un desastre. Cuando se vayan va a quedar una deuda muy grande.

El presidente es autoritario, es triste que un ex jugador no puede ir a la cancha. Los dirigentes son unos ignorante de fútbol, se creen más importante que los jugadores. El presidente está atrasado 100 años.