"La incertidumbre política es total en la oposición y el oficialismo", afirmó Chiche Duhalde

La ex legisladora y dirigente del Partido Justicialista, Hilda "Chiche" Duhalde, dialogó en Cadena OH! sobre la actualidad política argentina y regional. La entrevistada afirmó que lo que pesa en el país es un problema dirigencial y el considerar al opositor como un enemigo.

"Es inexplicable lo que nos pasa. Tenemos un país maravilloso desde donde lo miremos. Creo que es por un problema dirigencial, de ahora y desde siempre. No se puede explicar que, teniendo todas las riquezas que tenemos, no sólo los recursos naturales, sino también lo humano, estemos como estemos", señaló junto a Hugo Isaak.

Pero el problema no es sólo argentino, sino que se replica en toda la región. "Los países de la zona no tienen practicamente inflación, pero lo que nos iguala es la desigualdad. Nuestros países, el mayor problema que tienen, es la desigualdad. Mantienen el equiibrio fiscal a costa de no tener salud pública o educación pública. Si ellos estuvieran mejor que nosotros, no vendrían a estudiar o atenderse en nuestro país", replicó.

Elecciones 2023

Ante la falta de certezas a ambos lados de la grieta política, Duhalde afirmó que la incertidumbre es "total" y que no sabe a quién votar "ni de un lado ni del otro".

"La oposición está en una situación compleja, no se ve quién lidera. Del lado del oficialismo, para mí no es peronismo, es cristinismo y La Cámpora, que también desearía que concluya para que así el verdadero justicialismo muestre que tiene candidatos", disparó.

La confusión es total y no hay proyectos creíbles ni que "enamoren". "Vamos a seguir votando en contra de, no a favor de un proyecto nacional. Ninguna solución será rápida, pero no se vota detrás de ideas o proyectos que nos aliente a pensar que en 10 o 15 años tendremos un país enserio. Si no se ponen de acuerdo ahora, quien gane no va a poder gobernar. Si creemos que el otro es un enemigo, no va a poder gobernar. La solución viene del conjunto.".

Por último, respecto a la posibilidad de ser candidata, replicó que su familia "la quiere bien" y que tuvo problemas de salud, por eso no asumió ninguna responsabilidad política en forma de cargos o candidaturas. "Estoy trabajando muy fuerte en la red de mujeres, creo que las mujeres tenemos mucha fuerza y si nos dedicáramos a solucionar problemas, funcionaríamos mejor".

Escuchar también audio completo: