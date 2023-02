Rosario celebra la creación de la Bandera con un gran festival

Febrero no deja de sorprender con su agenda cargada de actividades para todos los gustos y este evento no es la excepción. «De la Patria Mía», encuentro que reunirá expresiones artísticas vinculadas al folclore nacional, se realizará por primera vez en la ciudad con un despliegue único: tres escenarios, bandas, solistas, agrupaciones, danzas y lo mejor de la gastronomía del país. Tendrá lugar los días sábado 25 y domingo 26 de febrero, desde las 17 en el Predio Ferial Rosario (ex Rural, bulevar Oroño 2493). La entrada es gratuita.

El festival folclórico «De la Patria Mía» es un encuentro pensado por el municipio en el marco del aniversario de la creación de la bandera. El objetivo es poner en valor las tradiciones de nuestro país y sus expresiones populares.

“Desde la Municipalidad de Rosario decidimos crear este festival como un medio para visibilizar, reunir y distinguir el trabajo de artistas de la ciudad”, explicó Dante Taparelli, secretario de Cultura y Educación. “La idea de esta iniciativa es invitar a rosarinas, rosarinas y visitantes a ser parte de las narrativas argentinas, conocer la historia, sentir aquellos valores que inspiraron a Belgrano y buscar, a través del arte, la gastronomía y la cultura en general, las revoluciones propias y colectivas”, agregó el titular de la cartera municipal.

Durante estas jornadas el predio ferial alojará una programación que considera fuertemente el trabajo de producción cultural local. En este sentido, la propuesta incluye a las y los participantes de la primera instancia del Pre Cosquín, sede Rosario, y a quienes se anotaron en el registro que creó el municipio para artistas de danzas y música folclóricas. Se sumarán otros no sólo de la ciudad sino de todo el país. “La apuesta es que este encuentro se instale como cierre de la agenda de festivales folclóricos que se suceden durante el verano en Argentina”, concluyó Taparelli.

Programación

• SÁBADO 25 DE FEBRERO

Escenario 1

-Tras la huella de Falú

-Valeria Camizasca (pre Cosquín 2022)

-Facundo Salazar Grupo

-Clara Bertolini

-Cuarteto Karé

-Esteban Echaniz & Luciano Jazmin

-Natalia Pastorutti

-Lele Lovato

Danzas:

-Conjunto 'Retumba Warmi' - Malambo femenino

-Espacio Cultural La Trunca

-Fabrizio Ancillotti y Solana Lescano (pareja de baile estilizado)

-Escuela de danzas 'Los Gurises' / Prof. Jésica Flores, Maximiliano Ballinari

-Ballet Arreando Sueños

Escenario 2

-De a Tres

-Dúo Ñapindá (Pre Cosquín 2022)

-Silvia Góngora

-Horacio Pelliza

-María Elena Sosa

-Grupo Tus amigos

-Grupo Waljeva

-Monchito Merlo

Danzas:

-Grupo Danza Litoral Coplas de la Orilla

-Compañía de danzas folclóricas La Biaba / directores Florencia Passoni y Rubén Teto Forlín

-Agrupación Cultural 'Triángulo del Sur'

-Trinidad Orellano, malambo femenino

Escenario 3

-Dj Lucaim

-Sin identidad

-Inocentes

-Amapola

-Homero y sus Alegres

Danzas:

-Academia de Cumbia Cruzada 'Sacame a Bailar'

Además, desde las 19, habrá un escenario con Peña de Peñas, organizado junto a La Trasnochada, La Machadera, La Trunca y Muy Humano, donde se podrá disfrutar de la siguiente programación:

Facu Arcec

Grupo de Danza La Machadera

Rocio "Huahui" Basualdo

Grupo de Danza La Trasnochada

Martín Reinoso y El Witral

Agrupación Folklórica Umbral De La Trunca

Cierre de Milena Salamanca

• DOMINGO 26 DE FEBRERO

Escenario 1

-Coro MISK'I TAKIY

-Ainara San Juan (Pre Cosquín 2022)

-Alejandra Leni Trío

-Ñaupa Cunan

-Agustín Pistone

-Los del Viento Folk

-Pablo Arrieta

-Dos Más Uno

-Bruja Salguero

-Orellana Lucca

Danzas:

-Soy Malambo

-Compañía de Danza Árbol Azul

-Bianca Aranda y Santiago Carrizo

-Carmen Bustos y Esteban Uriarte

Escenario 2

-Patricia Duré

-Los Ñaró

-Juliana Zalazar con Grupo Resplandor

-Cachito Gonzalez y los Nuevos Reyes

-Sol García

-Ricardo Palavecino

-Orlando Vera Cruz

-Nélida Argentina Zenón

Danza:

-Agrupación Irupé

-Bracco Lorenzatti

-Sequeira-Schneider (ganadores pre cosquín 2022)

-Gastón Bouchard, solista malambo (ganador pre Cosquín 2022)

Escenario 3

-Dj Piña Fantasma

-Mi bonita Cumbia

-Diana Ríos

-La Revancha

-La Vanidosa

Danza

-Escuela de Cumbia Cruzada 'Un toque diferente'