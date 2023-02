Cinthia Fernández criticó duramente a Wanda Nara

Wanda Nara otorgó una entrevista a la televisión italiana, en donde dio detalles íntimos de su vida y en la que habló sobre su actual relación con Mauro Icardi. Sus dichos fueron analizados en Nosotros a la mañana (El Trece) este jueves. Es importante recordar que la mediática llegó a la Argentina para enfrentarse a su nuevo proyecto profesional, la conducción de MasterChef (Telefe).

En el diálogo con medios europeos, Wanda reconoció que Mauro Icardi hizo un esfuerzo muy grande para intentar reconquistarla, luego del affaire con la China Suárez. No obstante, el intento fue en vano.

Tras esto, los panelistas del espacio del canal del sol aseguraron que la empresaria estaba notablemente incómoda ante las interrogantes, fue allí cuando Cinthia Fernández apuntó contra Wanda y la fulminó con un tremendo comentario, destacando que no tiene talento.

“Yo quiero aplausos para lo que era Wanda antes y en lo que se transformó. No me refiero a lo físico porque está más linda, hermosa, por favor dejate el morocho, sino porque salió de la nada”, partió comentando Cinthia Fernández. Seguidamente, disparó: “Salió de la nada porque no es una persona con talento, ni tiene talento ni sabe hacer nada, es como una Kennys, pero mirá hoy en día. Es empresaria, una gran mujer… ¡Aplausos! Todos queremos ser Wanda”, sentenció, dejando a todos atónitos en el estudio.

Fuente: Exitoina