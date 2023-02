"Delta", la nueva actualización de WhatsApp

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo, posee herramientas fundamentales para comunicarse y enviar todo tipo de archivos. Una de las últimas actualizaciones, conocida como "WhatsApp Delta", permite personalizar ciertos aspectos de la app de forma gratuita.

La modificación fue desarrollada por personas ajenas a la empresa de tecnología Meta, por lo que no se puede descargar a través de Google Play Store o App Store, sino a través de una descarga.

Descargar WhatsApp Delta APK 2023

Si te interesa descargar Whatsapp Delta 5.0.0b1 tienes que instalarla por medio de un archivo APK. A diferencia de muchas otras aplicaciones de mensajería esta versión de WhatsApp no está disponible en la tienda de aplicaciones. Existen distintas versiones de la aplicación, pero todas cuentan con la mismas funciones y herramientas.

Cómo descargarla

La manera de instalarla es descargando un archivo "APK", es decir, un paquete que se usa para distribuir e instalar componentes en dispositivos Android. Se requiere tener sí o sí la versión de Android 4.0 o una superior para que la instalación se haga efectiva.

Realizar una copia de seguridad de los mensajes, las fotos, videos y otros archivos de WhatsApp. Descargar el archivo APK a través del buscador de Google y abrirlo. Presionar en "Instalar". Si pide otorgar permisos, estos se pueden aceptar sin problemas. Luego de unos segundos, ya se podrá ingresar y también iniciar sesión con tu cuenta de siempre. Es importante restaurar la copia de seguridad para recuperar todos los documentos.

¿Qué incluye la actualización?

Personalizar el tema con múltiples diseños y colores, como claro u oscuro.

Enviar más de 90 imágenes al mismo tiempo (en la tradicional solo se puede mandar 10 a la vez).

Bloquear la aplicación o los chats con algún método de seguridad: contraseña, patrón o huella.

Seleccionar alguno de los múltiples idiomas disponibles en la aplicación.

Programar mensajes automáticos, con fecha y hora específica de envío.

Publicar estados con una mayor duración (y no solo durante 24 horas).

Enviar imágenes sin perder la calidad original.

Enviar imágenes sin perder la calidad original. Mandar videos de un tamaño superior a 90 megabytes (algo que la versión original no permite).

La app de WhatsApp Delta es una modificación de la app original de WhatsApp. Siendo una modificación no oficial es desarrollada por desarrolladores independientes, normalmente se hacen para darle una mejor experiencia al usuario.

Además de poder personalizar el diseño cuenta con otras funciones que la hacen ser tan popular entre los usuarios. Otro punto a destacar es que elimina muchos límites de la app original.

¿Por qué no es seguro instalar esta versión?

Pese a las increíbles funciones que ofrece, esta versión puede ser bastante peligrosa para tu celular. Los problemas con ella inicia desde el sitio donde se descarga el APK(el archivo ejecutable para instalar la aplicación). Como no es una versión oficial no la puedes conseguir a través de tiendas como Play Store o App Store, por lo que debes recurrir a sitios web que no tienen los protocolos de seguridad necesarios.

Si descargas la app desde sitios no seguros un malware puede infectar tu teléfono o descargar un virus informático que puede incluso robar tu información personal.

Si aún así logras descargar la App los problemas no terminan, pues esta versión no cuenta con el cifrado de extremo a extremo (como la app original) por lo que tu información podría estar expuesta a terceros.

Eso no es todo, pues en la página oficial de WhatsApp asegura que si los usuarios usan una versión no autorizada de la aplicación original, como lo podría ser la versión WhatsApp Delta, entonces tu cuenta podría ser suspendida o bloqueada de manera permanente.

Fuente: Ambito