"Sexbots": la nueva plaga de Instagram

Cientos de usuarios en Instagram denunciaron estos últimos días que existen cuentas que se están haciendo pasar por ellos con otros perfiles, pero que tienen la característica particular de que están ofreciendo contenido pornográfico o que apuntan a páginas web para adultos.

Tal como sostiene un informe publicado en el sitio web El Grupo Informático, estos casos demuestran nuevamente hasta qué punto nuestra imagen pública se puede ver comprometida en redes sociales. Y en especial en Instagram, plataforma en la que los piratas informáticos pueden tener más facilidad para robar fotos y crear cuentas falsas.

Estos "perfiles porno" incluyen, generalmente, links que redirigen a páginas al estilo de OnlyFans, donde existiría supuestamente algún contenido del usuario que llegó a ser víctima del robo de identidad.

Perfiles falsos en Instagram: cómo identificarlos

Identificar a estos perfiles puede resultar más fácil de lo que parece. Aquí te dejamos algunos tips para que descubras de qué manera hacerlo:

Si tenés un amigo que en Instagram utiliza el nombre de usuario @NombreApellido, los ciberdelincuentes generalmente crean cuentas que se llamen @NombreApellido_. Simplemente agregan un extra tan sencillo como el guion bajo, sumándolo al nombre de tu amigo o conocido. Las cuentas piratas suelen tener la misma foto de perfil que los afectados, varias de las mismas publicaciones en el feed y, al menos, una historia para aparentar ser una cuenta activa. También repiten la información de la biografía, agregando los links de los sitios para adultos. En relación a las historias, suelen crear un apartado de historias destacadas, añadiendo una foto original de la víctima y otras más promocionando el supuesto contenido para mayores de edad.

Por supuesto, la idea de los ciberdelincuentes es obtener dinero de los usuarios curiosos, que puedan estar dispuestos a pagar por los supuestos contenidos. Siguen a las cuentas de familiares, amigos y allegados de las víctimas para intentar relacionarse con más cuentas conocidas.

En caso de que detectes de que esto te pasa a vos o a un pariente, lo mejor que se puede hacer es denunciar a estas cuentas falsas. Y pedirles a tus amigos y conocidos que también lo hagan, ya que si son varias cuentas las que denuncian, hay más probabilidades de que Instagram elimine a la cuenta falsa.

"Sexbots": la nueva plaga de Instagram

Las cuentas "sexbots" son un tipo de cuentas falsas presentes en Instagram, que ofrecen supuesto contenido erótico y sexual de otras personas haciéndose pasar por ellas.

Desde finales del 2022, estas cuentas se convirtieron en una epidemia dentro de la plataforma, debido a que se registraron múltiples denuncias de usuarios que descubrieron que les robaron sus identidades para crearlas, o mismo de otras personas que se dieron cuenta de que estos bots les "likearon" sus historias en la red social.

Fuente: Ambito