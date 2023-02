La Favorita adelantó varias de las marcas presentes en su próxima apertura

La Favorita va tomando forma. El proyecto que busca revitalizar el inmueble comercial de Córdoba y Sarmiento tiene como fecha de inauguración a mediados de mayo, dio a conocer varios de los locales que tendrán su lugar en el establecimiento.

El pasado 2 de noviembre de 2022 los líderes del proyecto y el intendente de la ciudad Pablo Javkin anunciaron oficialmente el arranque de las obras justo enfrente del inmueble. Luego que la chilena Falabella dejara la ciudad en mayo de 2021, casi dos años después el público regresará al edificio.

“Lo que veremos dentro de La Favorita será una perfecta combinación de marcas locales y nacionales distribuidas en un espacio pensado para la ciudadanía local, algo más que necesario para la zona del Centro. Moda, gastronomía y mercado, hogar, decoración, belleza, servicios entre muchas otras propuestas más que compartirán el espacio de 10.000 metros cuadrados de un inmueble de cinco niveles que día a día está siendo puesto en valor para recuperar el esplendor que conocimos hace décadas”, indicaron desde el grupo de empresarios que llevan adelante el proyecto.

Con el correr de los últimos meses, algunas de las marcas que ya confirmaron su presencia en La Favorita son: 1001 Milanesas, Abu Dhabi, Archie Reiton, Barber Blinder, Bold Specialty Coffee, Calderón Salón, Cuantika, D’Ricco, Equus, Farmashop, Fluid, Hardway, Hiper Blanco, iCommerce, Interio, Joyeria Work, Lemmys Pizza, Ludoteca, Mokka, O’assian, Panadería Boutique, Parfumerie, Perramus, Positano Vinos, Quiero tenerte verde, Remy, Ringo Store, Río Helados, Royal, Santa Fe Servicios, Shams Store, Soul Details & Co., Team Sport, This Week, Tokyo & You y XL.

“Además, se suma como novedad al proyecto la primera sala inmersiva permanente de Latinoamérica. Este atractivo suma a La Favorita una propuesta artística y cultural única, con tecnología de punta, sonido envolvente, pantallas de última generación y otros recursos que permitirán a los espectadores interactuar con diferentes contenidos y exposiciones para explorar nuevas percepciones a través del arte”, añadieron.

De este modo, a mediados de mayo Rosario recuperará uno de los inmuebles reconocidos en el ámbito comercial del Centro de la ciudad.