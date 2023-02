Médicos y profesionales de la salud van al paro

Los profesionales de la salud paran y se movilizan este jueves 2 de marzo en rechazo a la oferta salarial del Gobierno de la provincia de Santa Fe. El sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) confirmó que se decretó la medida de fuerza luego que el 98% de los afiliados rechazara la propuesta salarial elevada en el marco de la negociación paritaria de salud 2023.

En esta oportunidad, el Gobierno elevó el mismo incremento salarial hecho a los docentes que contemplaba un 33,5% de aumento en tres etapas: 17,5% en mayo, 8% en mayo y 8% en junio.

Leer también: El Gobierno trabaja para desactivar el paro docente de 48 horas de la próxima semana

El rechazo a la oferta se plasmará a través de un paro de 24 horas que se hará extensivo a todos los hospitales, centros de salud y Samcos dependientes de la órbita provincial. A su vez, el jueves se realizará una movilización a las 10 de la mañana en la sede del Ministerio de Salud de la provincia, ubicado en Juan de Garay y 1° de Mayo.

Como se hace habitualmente y respetando el derecho a la salud, la medida de fuerza será con la cobertura de guardias mínimas y emergencias.

Siprus para por 48 horas

Por su parte, el Sindicato de Profesionales de la Salud (Siprus) realizó este lunes una asamblea en la que se definió rechazar la oferta salarial del gobierno e ir a un paro de 48 horas los días miércoles 1 y jueves 2 de marzo.

“La votación expresa lo que planteamos tras la última reunión: el porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria”, expresó Diego Ainsuain, titular de SIPRUS.

El sindicato exige un salario mínimo de $282.000 para un profesional de la salud que trabaja 24 horas semanales, sin antigüedad ni adicionales. Además, exige el pase a planta de dos mil trabajadores/as, entre otras reivindicaciones. El paro provincial será sin asistencia y se anunciarán movilizaciones y actividades en las distintas regionales en las próximas horas.