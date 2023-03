La hermana de Guillermina Valdés le tiró un filoso palito a Cande Tinelli

Tras las duras declaraciones de Cande Tinelli contra Guillermina Valdés, el entorno de la modelo se sintió afectado. No sólo su hijo Dante Ortega se expresó al respecto, sino también, su hermana, Lucía, que publicó una historia dirigida a la it girl.

"No hablar mal de nadie es la mejor manera de hablar bien de ti", publicó la mujer en sus stories de Instagram.

Cabe resaltar que anoche Candelaria Tinelli fue al piso de LAM (América Tv) y allí reveló que nunca tuvo buena relación con la expareja de su padre Marcelo Tinelli. Sin embargo, lo más fuerte fue cuando la tildó de "controladora" y de no haberle hecho bien al conductor. "Nunca conecté mucho con ella yo, somos diferentes. Me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Fue un tema de piel", aseguró, entre otras cosas.

La fuerte respuesta de Guillermina Valdés a Cande Tinelli

Al igual que su hijo Dante Ortega, la modelo y empresaria Guillermina Valdes también le respondió a Cande Tinelli después de que ésta le dedicara fuertes palabras tras su separación de Marcelo Tinelli.

"Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece x todo lo vivido, escuchar esto", escribió Guillermina Valdés en su cuenta de Twitter e Instagram.

