Policías investigados, procesados y presos

Un grupo de policías en actividad y retirados –entre ellos, el ex subjefe de la fuerza de seguridad en Rosario y el actual secretario de Seguridad de la Municipalidad de Granadero Baigorria– fueron allanados en la noche del viernes por la investigación del homicidio de Nelson “Chivo” Saravia, un ex barra brava de Newell’s Old Boys, ocurrido en octubre de 2021.

Los sitios allanados fueron en Guatemala al 2200 (zona noroeste de Rosario) en un galpón, donde se encontraba comiendo un asado el Comisario General retirado, Alejandro Fraganillo y el Director de Policía “El Malevo” Marcelo Mendoza, quien actualmente cumple funciones como la máxima autoridad de la Unidad Regional VI en el departamento Constitución.

También estaban presentes: el sub director de la policía Marcelo Bazan y Eduardo Zapata, también ya retirados. Se le suman otros tres civiles Hernán D, Carlos Z y Hugo I. Incautaron celulares, medio millón de pesos, un revólver calibre 38, una pistola calibre 9mm (Franganillo), un motor-home perteneciente al “Malevo” y documentación de interés.

En Granadero Baigorria, en una vivienda de calle Catriel al 600, donde posee domicilio Fraganillo, secuestraron una escopeta, otras armas de fuego, municiones un maletín con dinero en efectivo -tanto pesos como dólares- y celulares.

En Rosario, sobre Junín al 700, otra casa del “Malevo” secuestraron más armas, elementos de electrónica, 200 mil pesos, computadoras y celulares En Constitución al 4000, en una vivienda de pasillo que pertenecería a familiares del “Malevo” aprehendieron a el sub oficial Marcos Emanuel Barúa, verificador de la URII, a quien le imputarán en los próximos días, el delito de asociación ilícita e incumplimiento de los deberes como funcionario público.

En Villa Gobernador Gálvez, en calle Salta al 300, demoraron a al Sub Inspector David Luciano Esteban Arellano, quien actualmente se desempeña en la seccional novena. También será acusado de asociación ilícita, encubrimiento agravado y violación de secreto de sumario, entre otras causas. A este le secuestraron celulares y documentación de interés para la causa.

En libertad

Horas más tarde, la Justicia ordenó la libertad de los jefes policiales detenidos en el asado. La misma suerte corrieron los Comisarios Mayores (R ) Eduardo Zapata y Marcelo Bazán que solo fueron demorados por estar en esa reunión pero que no tienen causas en su contra.

Siguen detenidos preventivamente el subinspector David Luciano Esteban A., quien actualmente se desempeña en la seccional novena y el suboficial Marcos Emanuel B., verificador de la URII.

Imputativa

Los policías serán llevados a audiencia imputativa entre el lunes y el martes de la próxima semana en el Centro de Justicia Penal por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado y violación de secreto.

Se sospecha que filtraron datos a Guillermo Manuel “Chupa” Sosa, un integrante de la barra brava de Newell’s, mientras estaba prófugo por el asesinato de otro miembro de la barra, Nelson Saravia, que fue ejecutado a tiros en su domicilio de San Nicolás al 3700, en la zona oeste.

Pedido de captura

Sobre el ex oficial Juan Raffo, otro de los asiduos concurrentes de esos asados y peñas, pesa un pedido de captura internacional. Se supone que esta fuera del país y lo señalan como miembro inorgánico de la agencia de calle Montevideo y con lazos con el delegado local al que personal de la Gendarmería Nacional le secuestró el teléfono recientemente.