Daniela Qüesta: "Cuando las mujeres ocupamos lugares de poder, no hay marcha atrás"

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Daniela Qüesta, intendenta de Santo Tomé, dialogó con Cadena OH! sobre el rol de las mujeres en la política.

"Es más difícil llegar y también mantenerse en el poder. Que el establishment local te lo permita, cuesta; a veces con actitudes paternalistas te terminan condicionando. Son batallas paralelas a la función en sí misma, pero te consumen energía", señaló al aire con Hugo Isaak.

"También es verdad que cuando las mujeres llegan a determinados lugares, no hay marcha atrás. Nos aguantamos, inclusive desilusiones", apuntó.

"Pero no me voy a poner en víctima, no somos víctimas de nada ni de nadie. Fui elegida dos veces por los vecinos, soy una privilegiada. Hay todo un tema paralelo, a la mujer se nos exige de otra manera, pero llegamos con el corazón a un montón de personas y de gente y lo hacemos con más naturalidad".

En su vida personal, sus padres y sus dos hermanos fueron testigos de su militancia, aunque "era una familia muy machista. Extraño de mis padres las charlas sobre la ciudad, la gestión, la militancia".

"Es muy raro que en los partidos grandes como los nuestros las mujeres repitan cargos, es más común que los hombres repitan. Pero como siempre participé de espacios minoritarios del radicalismos, estuve más presente. La paridad va a obligar a cambiar esto", dijo por último.

Escuchar también el audio completo: