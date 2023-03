Vecinos reclaman contra los desmadres y la mugre ante cada partido de Colón

Vecinos de la cancha de Colón y de la avenida Juan José Paso, reclaman por la cantidad de personas que se movilizan y se ubican en las calles en las previas y a las salidas de los partidos del club. El reclamo no es por la celebración en sí, sino por la mugre, los disturbios y la imposibilidad de trasladarse con normalidad.

"Lo que ocurre es algo inédito en nuestro barrio, yo vivo ahí hace alrededor de 30 años, pero esto viene pasando desde hace dos años", apuntó un vecino en diálogo con Cadena OH!

"Nadie plantearía esto ante lo que es una expresión popular que es ir a la cancha, es normal dentro de estos acontecimientos, pero esto rompió con toda la normalidad, se vulnera el derecho de las personas que vivimos ahí. Hay personas que están prisioneras en su casa, no pueden ingresar ni salir cuando esto ocurre", reclamó.

Entre los reclamos, se incluyen un sinfin de personas que desarrollan la actividad comercial de forma precaria, tomando luz de la vía pública, ubicando sus puestos en la calle, se interrumpe toda circulación incluso del transporte público, se cortan las calles.

"Cuando tenemos que ingresar a nuestro domicilio tenemos que sufrir una compulsa, mostrar documentos, no nos dejan pasar por el peligro de atropellar a una persona, incluso pueden generarse peleas, no es aconsejable para nadie. Pero eso no es todo, también hacen sus necesidades en la calle. Invito a cualquiera a que vayan a ver cuando termina el partido cómo queda la calle. Esto inicia mucho antes del partido y termina muy tarde", remarcó en diálogo con Hugo Isaak.

Según el entrevistado, hay lugares más preparados y que no molestan a los vecinos, como el Parque del Sur y el Ferrocarril Mitre. Pero en la actualidad, desde Urquiza hacia la cancha de Colón, queda todo tomado. Los reclamos se dan a pocos días de un nuevo encuentro que se realizá el próximo lunes cuando el equipo santafesino enfrente a Newell's.

"No hay problemas con las previas, pero busquen un lugar donde no se incomode al ciudadano común. No nos molesta que pasen por la puerta de nuestra casa, pero sí que hagan sus necesidades en la vereda, pasan borrachos, drogados, miran los movimientos de la gente y la estamos pasando mal. Es absolutamente invivible, habian hecho un operativo en la municipaldiad y lo habían mantenido en el ámbito de lo que es el cantero central de la avenida, pero abandonan los inspectores el lugar y se desmadra todo otra vez", dijo por último.

Escuchar también audio completo: