Norma Castaño, testimonio de lucha contra el narcotráfico: "Hay connivencia con el poder político"

Hace 20 años una madre santafesina decidió plantarse para salvar la vida de su hijo. Cuando los debates por las drogas y el narcotráfico no estaban presente, ni se esperaba el crecimiento de la narcocriminalidad, Norma Castaño advirtió al entonces presidente Néstor Kirchner y funcionarios provinciales que si no había políticas de Estado, Rosario y Santa Fe terminarían llenas de drogas y sangre.

Muchos años después, sus dichos cobran mucha relevancia. "No me llamé a silencio porque esta es una lucha que hay que seguirla, pero hubo un poco de silencio de la sociedad, no se tocaba el tema del narcotráfico", refirió sobre las discusiones de años atrás.

La entrevistada se hizo conocida no sólo por las denuncias, investigaciones y reclamos, sino también porque se infiltró en una banda de narcotraficantes en Santa Fe porque la policía no hacía nada para evitar que le vendieran drogas a su hijo.

"Eso fue en marzo de 2003, y yo advertí que iba a pasar", expresó en Cadena OH!, en diálogo con Hugo Isaak.

Castaño es fundadora de la Asociación Madres Solidarias, que brinda contención y acompañamiento a madres que luchan por la vida de sus hijos e hijas que son adictos. "Hablamos con abogados, con mucha gente que sabe del tema, porque nos preocupa y nos interesa, por eso nos informamos. Pero jamás recibimos ayuda de nadie. Nos persiguieron, nos tirotearon la asociación, tuvimos que cerrar el espacio físico que teníamos porque estábamos expuestas. En estos 20 años me cansé de golpear puertas, nunca se me abrieron. Si hubiesen escuchado antes, creo que no hubiésemos llegado a lo que llegamos hoy".

"En Santa Fe también hay violencia, a veces no nos enteramos, pero este fin de semana hubo varios muertos en la ciudad. Nosotros no estamos muy lejos de Rosario, las calles están inundadas de drogas también", apuntó.

"Hoy hablamos de narcopolicía, narcoterrismo... Acá si no hay connivencia con el poder político esto no hubiese sucedido. La policía no se maneja sola, obvio que hay policías corruptos en lugares estratégicos y los vengo denunciando. Pero acá no escucha el poder político".

"Anibal Fernández dijo que perdimos, pero como madres seguimos luchando. Ellos no hacen nada"

Las repercusiones de las últimas semanas, tras la ola de muertes y la amenaza a la familia Rocuzzo y Messi en Rosario, dejaron promesas de sistemas de seguridad y mayor presencia policial. Pero "todo es un maquillaje", según Castaño.

"Acá la solución no es mandar gendarmería, acá tiene que sentarse el poder político y enfrentar el narcotráfico. Anibal Fernández dijo que "perdimos", estoy totalmente en desacuerdo, como político y ministro de Seguridad no podes dar ese mensaje. Como madre, no bajé los brazos después de 20 años, y viene un ministro y dice esas cosas".

El hijo de Castaño pudo recuperarse y hoy vive bien, es un padre de familia que pudo volver a su vida a pesar de los momentos difíciles. La familia sufrió numerosos atentados, amenazas, balaceras y violencia de todo tipo, que perdura al día de hoy.

"Un día entero lo tuvieron a mi hijo con el revolver en la cabeza gatillándole diciéndole que retiremos las denuncias, y amenazando con matar a mi hija que en ese momento tenía 6 años. Me llevó muchos años recuperarlo de la droga. Pensé que lo perdía muchas veces, incluso me odiaba en su momento, pero hoy vuelve a casa y me dice te amo", reflexionó muy emocionada.

"Tenemos que seguir luchando, tenemos chicos muy chicos que merecen un futuro mejor. Un ministro de Seguridad no nos puede decir que perdimos la batalla, no vamos a dejar que nos ganen. Tantas madres están sufriendo lo que yo sufrí, ahora mismo, pero no perdimos nada. Ellos no están dando la lucha al narcotráfico".

