Un nuevo capítulo de Brian Fernández en Colón: ¿Qué pasó?

Luego de coquetear con San Luis de Quillota, equipo del ascenso de Chile con quien incluso hizo gran parte de la pretemporada, Brian Fernández fue nuevamente admitido en Colón, donde comenzó a trabajar bajo las órdenes de Néstor Gorosito. Se mencionó en varias oportunidades del asombro que había en el mundo Colón por su contracción al trabajo, incluso cuando el plantel estaba de descanso, ya que su intención era tener un lugar en la consideración de Gorosito.

“Estoy a la espera para tener algunos entrenamientos más para ser tenido en cuenta y competir. Me siento muy bien. Sentirme parte de ellos me hace muy feliz. Hay que respetar también a los chicos que ya vienen y entrenando hace tiempo”, confesó Brian Fernández hace un par de semanas en diálogo con DSports.

“Tuve la posibilidad de hablar con Pipo y José Vignatti, y quedamos en que firmar un contrato nuevo, algo en lo que mi familia no estuvo de acuerdo. Antes no dejaba que nadie se meta en esto, pero ahora tengo muy en cuenta la opinión también de mi familia. Charlé también con mis representantes y si ellos dicen que no, no se hace. De esa manera me vengo manejando y me es más fácil”, agregó.

Respecto a su incorporación al plantel, detalló: “Fue muy lindo escuchar a Pipo, sobre su vida y su carrera. Por cómo me ve y me lleva de la mejor manera. Entonces eso me impulsa a hacer las cosas aún mejor. Siempre miro a los profes para ver si estoy haciendo bien las cosas. Estoy aferrado ahora a mi familia. Son quienes me bancan día a día. Siento que estoy bien conmigo. Me aferro a mi familia para progresar. Quiero estar como están Leandro, Uvita y mis otros hermanos, que son jugadores. Me gusta como están ellos”.

Asimismo, fue al hueso: “«Sí, ya toqué fondo y es hora de estar bien», transitando estos días hermosos con mi familia. Entiendo que este camino es el correcto. Los chicos en el club están contentos de verme bien. Volví a apostar por Colón. Hablé con mi representante por otro destino, pero decidí quedarme. Me tengo que ir por la puerta en la que entré y no por atrás”.

En las última semana se informó que quedó afuera de la lista de concentrados para recibir a Newell’s por un esguince de tobillo. Gorosito lo estaba viendo cada vez mejor, pero este jueves no se presentó a entrenar, y generó una gran preocupación en el mundo rojinegro, tomando como referencia los episodios similares que protagonizó en su anterior etapa en el club.

Con info de LT10 - Sin Mordaza