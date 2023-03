Médicos y profesionales de la salud de paro

Los médicos y profesionales de la salud nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) y en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SiPrUs) pararán este viernes por 24 horas tras el rechazo de la oferta salarial del Gobierno de Santa Fe y solo se sostendrán las guardias mínimas.

En este escenario, en abril los médicos cobrarán el mismo salario menos los días del descuento. A su vez, la decisión que tomó la Provincia es no avanzar en una nueva convocatoria, no modificar el esquema de propuesta salarial y no efectivizar el pase a planta permanente de los trabajadores.

El paro afectará a todos los hospitales públicos, Samcos y Centros de Salud dependientes de la órbita provincial. La medida de fuerza será sin concurrencia a los lugares de trabajo y respetando las guardias las mínimas.

Otros que paran en la ciudad de Santa Fe

En la capital provincial, en tanto, habrá medida de fuerza de los colectiveros. El gremio de la La Unión Tranviarios Automotor adhirió a un paro nacional por 12 horas a partir de las 0 de este viernes.

Por su parte, tras el rechazo a la oferta paritaria, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Santa Fe (Asoem) ratificó un paro de 24 horas para el día de hoy.