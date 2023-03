¿Cómo vive Marcelo Corazza sus días como detenido?

Mientras continúa la investigación judicial que se está haciendo a Marcelo Corazza, detenido por presunta corrupción de menores, Ángel de Brito dio detalles de cómo vive estos días el productor de Gran Hermano 2022.

“Esto que tengo acá es lo que escuchó Marcelo Corazza cuando le dicen los motivos por los que está detenido. Acá está detallado lo que le relatan a él y ahora lo vamos a compartir con ustedes”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América con el expediente en mano.

“Pero, todo cambió porque Marcelo está siendo investigado en la Justicia como miembro de una banda, o sea como un partícipe necesario de esta banda que secuestraba y convencía a chicos de venir a Buenos Aires y después los metía en el mundo de la prostitución y la trata. La mayoría son menores, pero también se habla de mayores de edad”, agregó.

En cuanto al estado anímico de Corazza, De Brito detalló: “Han trascendido algunos off the record de gente que estuvo con él en el momento del allanamiento de la casa y también del lugar donde esta detenido. Varios contaron que se vio muy sorprendido por la detención y por todo el operativo en el que se vio involucrado”.

Leer también: Ulises Jaitt habló sobre Marcelo Corazza: "Puede ser otro Natacha, cuídenlo"

Y cerró: “Lo que cuentan, obviamente, es que él está muy mal. Que todo el tiempo, en el lugar donde está detenido, dice ‘me quiero matar’, no con intenciones suicidas, sino en el sentido de que todo esto explotó”.

En medio de la repercusión que despertó la detención de Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano, en el marco de una investigación por corrupción de menores, Gastón Trezeguet rompió el silencio.

“Mi opinión es como la de muchos. Me da tristeza, me da asco, me da repulsión. Tan solo, el hecho de estar hablando del tema, no me gusta y no me siento cómodo”, comenzó diciendo el panelista de Gran Hermano 2022 en una nota que le dio a Intrusos.

“Me parece que, si es lo que están diciendo todos, que le caiga todo el peso de la ley, y me parece que es así como tiene que ser. Me sorprendió, por supuesto. No lo esperaba para nada. Imaginate que desde que salí de la casa en el año 2000 hasta ahora que empezó este programa, no lo volví a ver a Marcelo. Pero igual te sorprende”, agregó.

En cuanto a cómo cayó este tema en el canal desde donde se emite el reality de Telefe, Gastón expresó: “Como todos, chicos, con sorpresa y asombro. Ahora hay que esperar qué dice la Justicia”.

Por otro lado, Trezeguet aclaró que nadie de la producción le pidió silencio: “No, para nada. En este canal me conocen hace veinte años, saben cómo pienso. Nadie dice ni baja línea. Por lo menos, a mí no me ha llamado nadie”.

Por último, ante la consulta sobre si considera a Corazza inocente, el entrevistado cerró, sincero: “No lo sé y no jugaría por ninguna de las dos cosas. A esta altura uno se sorprende de cualquier cosa. Lo que sí te puedo decir es que le caiga el peor de los castigos si llega a ser culpable”.

Fuente: Ciudad Magazine