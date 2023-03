Polémica e incertidumbre sobre cuándo será la final de Gran Hermano

Un tweet de Yanina Latorre puso en duda si la final de Gran Hermano 2022 será este lunes por la noche, o quizá el reality en realidad comience con las eliminaciones, pero se estire hasta el jueves. Información exclusiva de Ciudad.

"Creo que hoy no va a ser la final", aventuró Carmen Barbieri.

Entonces, Pampito replicó categórico: "Me parece que sí, eh. Yanina Latorre puso en Twitter que capaz que no es la final. Para mí es la final hoy, eh. Yo no creo que puedan estafar al público".

"Está anunciado como que es hoy. Van a engañar a la gente sino", agregó Estefy Berardi.

Pero la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) relativizó: "Eso no es engañar. Capaz que pasa algo y dura más…". "O capaz que se va uno hoy, y dejan los dos finalistas para mañana (martes)", arriesgó Pampito

Entonces, Carmen insistió: "No es estafar a la gente, para nada. La gente está esperando… Todo es un juego". "Se decía que mañana (martes) iba a haber un debate", cerró Estefy Beardi sobre la final de Gran Hermano 2022.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Ciudad pudo confirmar que Santiago del Moro tenía pautadas vacaciones una vez finalizada su participación en Gran Hermano 2022.

Si bien Pampito se hizo eco del rumor de que "mañana martes Santiago se va de viaje", este sitio supo que Santiago viajaría el martes 5 de abril rumbo a Los Ángeles a visitar a su hermana junto a su familia.

A su vez, en caso de que Telefe decida estirar todavía más el reality, Santiago del Moro mantendría firme su decisión de alejarse y le podría dejar el espacio a Robertito Funes Ugarte o a Georgina Barbarossa para que cierren el ciclo con el análisis final.

