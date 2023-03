Patronato conoció a sus rivales en la Copa Libertadores: debutará en Colón

Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 y Patronato ya conoce a sus rivales, mientras ya está definido el calendario con las fechas y el fixture completo, aunque restan la precisión de los días y horarios.

Cabe destacar que este será el debut de la entidad entrerriana en la máxima competencia de fútbol sudamericana, lugar de privilegio que consiguió tras salir campeón de la Copa Argentina edición 2022.

La ceremonia de sorteo se llevó a cabo este lunes por la noche, luego del reconocimiento a la Selección Argentina, por parte de Conmebol, y el consiguiente sorteo de la Copa Sudamericana 2023.

El fixture de Patronato

-Fecha 1: martes 4 al jueves 6 de abril vs Atlético Nacional (local)

-Fecha 2: martes 18 al jueves 20 de abril vs Olimpia (visitante)

-Fecha 3: martes 2 al jueves 4 de mayo vs Melgar (local)

-Fecha 4: martes 23 al jueves 25 de mayo vs Olimpia (local)

-Fecha 5: martes 6 al jueves 8 de junio Melgar (visitante)

-Fecha 6: martes 27 al jueves 29 de junio Atlético Nacional (visitante)