Scarpin: "Pullaro es parte del pasado y nosotros queremos ser parte del futuro"

El senador nacional Dionisio Scarpin ratificó su decisión de participar en la Primaria del 16 de julio para gobernador por la coalición Juntos por el Cambio y como primera maniobra ordenó una tanda de afiches que ya generaron polémica. Los posters que fueron colocados en varios puntos de la provincia muestran un escarpín que es sostenido por un arma de fuego, junto a la leyenda “#MenosBalasMasEscarpines”.

A 45 días del cierre de listas, en el nuevo frente ya están anotados como precandidatos para la Casa Gris, además de Scarpin, Maximiliano Pullaro (UCR), Clara García (PS) y Betina Florito (Encuentro Republicano Federal). En cambio, el otro grupo que componen fundamentalmente varios sectores radicales, otros del Pro y Creo mantiene la indefinición sobre candidaturas. La primera en la lista es Carolina Losada, ganadora junto a Scarpin en la categoría senador nacional en las elecciones 2021. También en el sector tienen aspiraciones el intendente rosarino Pablo Javkin y el diputado Mario Barletta quien encabezó la lista de diputados en aquella elección y donde también se impuso en la categoría.

En el día de ayer, la senadora nacional Carolina Losada manifestó públicamente su espaldarazo a Scarpin en su carrera por la gobernación, luego de asegurar que el ex intendente de Avellaneda es "un muy buen candidato".

Consultado sobre estas declaraciones, Scarpin afirmó que no tiene nada de “raro” que exista un apoyo mutuo, consolidado tras la campaña que les concedió un lugar en el congreso nacional: “Carolina no se ha decidido, por eso, nosotros decidimos empezar a recorrer la provincia como precandidato a gobernador, porque todo lo que yo haga va a sumar a una posible candidatura de ella o todo lo que yo haga, ella me va a apoyar, de eso no quedan dudas”, dijo.

Sobre la interna que podría disputarse dentro de Juntos por el Cambio, el senador manifestó que existe un buen diálogo con las diferentes fuerzas que integran el espacio, aunque buscó diferenciarse de sus posibles competidores, principalmente, de Maximiliano Pullaro, quien fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Lifschitz: “Pullaro es parte del pasado y nosotros queremos ser parte del futuro. Él fue parte del problema y por eso Perotti ganó las elecciones con el slogan de paz y orden. Nosotros queremos ser parte de la solución.

Sobre este punto, aseguró que “tenemos un problema con la inseguridad desde hace mucho tiempo y nadie le ha encontrado la vuelta. Cuando repasamos la historia y vemos que Perotti hizo campaña con el tema de la inseguridad en el 2011 y también en el 2019, evidentemente hay un fracaso de la política y nosotros queremos ponernos a pensar eso”.

“El observatorio social de la Universidad Católica sacó hace una semana que el 61% de los chicos de 0 a 13 años es pobre en Argentina. Si nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico, que parte del problema es ese, entonces ataquemos el problema. Ese es el objetivo. Esta campaña vamos a trabajar para cambiar fuertemente el sector productivo y educativo de Santa Fe, que nos parecen que son las herramientas más importantes. Eso no significa que no vamos a trabajar en Seguridad, lo vamos a hacer de manera responsable y distinta de lo que se está haciendo en este momento”, agregó.

