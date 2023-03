Operaron a Víctor Hugo Morales

Víctor Hugo Morales contó que fue sometido a una operación que duró alrededor de tres horas. El conductor habló sobre su salud tras pasar por el quirófano por una hernia y aseguró que se encuentra bien.

Víctor Hugo salió al aire de La Mañana, su programa en la AM750, desde el hospital y contó: "Estoy bien. Fue una operación larga, como de tres horas. Estuve intubado, incluso me estoy enterando, porque siento los labios con una sensación distinta. Esto completa el panorama de que era un poquito más interesante la operación de lo que yo pensaba".

"Estuve manos de un experto formidable. Quiero pedir permiso para nombrarlo, pero me parece que hizo una labor estupenda", agradeció. "Aquí estoy, creo que se me escucha bien. El problema es la falta de un poquito de sensibilidad en los labios, por lo que quizás no hay una vocalización como corresponde", cerró sobre su operación programada, según informó Página 12, por una hernia que tenía que tratar desde hacía tiempo.

Fuente: Exitoina