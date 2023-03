Suspendieron las clases en una escuela de Empalme Graneros luego de recibir una nota amenazante

La Escuela Primaria N° 1319 "José Ortolani" del barrio Empalme Graneros se vio obligada a suspender momentáneamente las clases tras recibir una amenaza este jueves.

El hecho ocurrió esta mañana, luego de que la portera que trabaja en el establecimiento de Génova al 6400 encuentre una bala pegada a una nota amenazante en el frente del lugar.

El colegio enunció a través de un cartel en su ingreso que el turno mañana no tendrá actividades y que el horario del comedor será de 11:30 a 12:30 durante este jueves. Por su parte, las autoridades aún no determinaron si los alumnos del turno tarde deberán asistir o no.

Según las primeras informaciones, integrantes de Gendarmería asistieron a la institución educativa de zona noroeste luego de que se diera a conocer la intimidación. El autor de la amenaza todavía no fue identificado.