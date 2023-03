Un delincuente entró a robar e intentó abusar de una niña

Un delincuente ingresó durante la madrugada de este jueves a una vivienda de barrio Santa Rita II mientras la familia dormía. Además de robar celulares y dinero, el hombre intentó abusar a una niña de 11 años.

El hecho se produjo alrededor de las 2.30 en una vivienda de Pasaje Aguiar y Malvinas Argentinas. Allí, un matrimonio se levantó sobresaltado al escuchar los gritos de auxilio de su hija. La pareja encontró a la peqeuña asustada en la habitación y la puerta de la casa abierta.

La niña contó que, en medio de la noche, un hombre entró en el cuarto y, bajo amenaza, le pidió que no gritara y se sacara la ropa. "Ella no le hizo caso y empezó a gritar. Mi marido y yo estábamos durmiendo y por más que salimos rápido de la cama, cuando llegamos a socorrerla, el hombre ya no estaba, se había escapado", narró Maia, la madre de la niña.

El delincuente, que ingresó por una puerta trasera que da al patio de la vivienda luego de romper el vidrio, huyó por la puerta del frente prácticamente desnudo, gracias a que los gritos de la menor frustraron el abuso.