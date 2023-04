Carta de una socia de Unión a Gustavo Munúa

Los hinchas de Unión se expresaron tras el partido del Tatengue en Buenos Aires ante River Plate que fue derrota por 1 a 0. Algunos eligieron el camino de las redes sociales y otros "hablaron" a través de una carta.

La socia Maria Salzman, activa en el mundo Unión, escribió una cara que fue dirigida al técnico del equipo Gustavo Munúa.

La carta

Sr Gustavo Adolfo Munúa .

DT del equipo de 1ª División .

Club Atlético Unión de Santa Fe.

De mi mayor consideración, quién suscribe; María Salzman , socia del Club Atlético Unión ( en adelante CAU) , N° 160195-0, se dirige a usted con el objeto de hacerle saber de parte de la gran masa societaria de nuestra institución que le pedimos , rogamos y le suplicamos que dé un paso al costado como míster de nuestro equipo de fútbol.

Comprendemos que hay un equipo de trabajo con usted, comprendemos que tiene un

contrato firmado , pero usted entienda el sentimiento de nosotros , los socios , cuando fin de semana , tras fin de semana vemos que el supuesto trabajo por usted elaborado termina resultando en pelotazos a la nada misma , en inseguridades en la defensa , en que no le damos una pelota a los delanteros y lo que es peor , cuando le llegan las pelotas a los delanteros , no saben o no logran concretar. Que vemos que cambió los actores , cambió la táctica y sin embargo lo único que no cambia es el resultado.

Considere la posibilidad de dar un paso al costado por el club que tanto amamos , al que vemos penando en los últimos lugares de la tabla , por el que sufrimos . Los socios , como es mi caso , hacemos lo posible y a veces lo imposible por poder ir a la cancha ( no pude ir en todo marzo por cuestiones laborales ) , o verlo por TV , o escucharlo por radio ( como me pasó durante el mes anterior ) para que lo único terminemos sintiendo es tristeza , angustia , desazón. Por eso le pido , y creo hablar por la gran mayoría de los socios e hinchas de CAU, que aunque sea por amor propio, dignidad, orgullo o el motivo que quiera, deje de dirigir a nuestro equipo , dé ese paso al costado que nosotros estamos necesitando.

Es indescriptible la tristeza que nos causa cada declaración o conferencia diciendo

exactamente las mismas palabras en cada derrota :-"que el equipo está fuerte, que venimos trabajando bien , que ellos ( los rivales) tuvieron la contundencia que a nosotros nos faltó, etc".

Cuando todos los hinchas y socios lo único que vemos es un equipo desordenado, impotente e irregular. Donde usted ve trabajo , nosotros vemos desidia , donde usted ve progreso , nosotros vemos derrota.

Nuestro equipo necesita un cambio de aire ,por eso le pido encarecidamente, váyase. Y lo digo con respeto, como hincha y socia del club de mis amores. Lo que antes parecía ser una buena propuesta , hoy es una pesadilla. Nosotros estamos demasiado golpeados como para encima padecer síndrome de Estocolmo y amar al maltratador, porque hoy eso es lo que sentimos todos , que usted nos está maltratando. Pero no, no sufrimos síndrome de Estocolmo, nosotros no estamos enamorados de nuestro maltratador ( que vendría a ser usted).

Espero sepa comprender que su ciclo en CAU terminó el 31/12/22 , todos lo sabíamos , incluso usted , por eso demoró su vinculación actual. Los resultados mandan , y no nos está dando resultados.

Sin otro particular y sin ánimo de ofensa, le reitero mi pedido de dar un paso al costado de

manera inmediata.

Lo saludo

Maria Salzman.