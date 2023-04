El ARI Santa Fe define su estrategia electoral

La Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica ARI de Santa Fe, junto a dirigentes de localidades de toda la provincia se reunieron este sábado para realizar un diagnóstico de la situación política y social de cara a la contienda electoral. Tras el encuentro, emitieron un comunicado que se transcribe a continuación:

Nadie puede desconocer que, desde el surgimiento de la alianza Cambiemos, que permitió derrotar al kirchnerismo y lograr una alternancia en 2015 y, posteriormente con Juntos por el Cambio, nuestro partido, integrante fundacional, ha conducido todos sus esfuerzos en fortalecer tanto a nivel nacional como provincial esta alianza, en el convencimiento que representa la mejor opción para poder gobernar la Argentina y terminar con los años de corrupción, impunidad, pobreza y falta de desarrollo a la que viene condenando CFK y el PJ a nuestro país.

Hemos venido planteando dentro de Juntos por el Cambio Santa Fe la necesidad de fortalecer nuestro espacio para emprender la transformación profunda y verdadera que necesita la provincia, afectada por la pobreza, el estancamiento productivo y la falta de esperanza, al igual que todo el país y, en particular, por la ausencia de justicia, la inseguridad y el asedio del narcotráfico que está haciendo estragos en nuestro tejido social.

La ciudadanía santafesina espera de nosotros una respuesta a la altura de la complejidad que atraviesa. Inmersos en una crisis institucional, de baja alternancia y renovación en determinados sectores, con escasa credibilidad y con la imposibilidad de brindar seguridad y justicia. Es deber de esta fuerza buscar el cambio verdadero

Ante eso, es menester no sólo contar con buenos candidatos en determinados niveles de gestión; sino que es vital contar con personas idóneas, transparentes e independientes que realmente busquen romper con las viejas prácticas políticas en los distintos poderes provinciales.

Nos encontramos frente a un Estado ineficiente que no da respuestas a la matriz productiva y de innovación, que ahoga a quienes producen, arriesgan y generan un auténtico desarrollo. Es por eso que estamos dispuestos y no tenemos miedo a transitar una alternativa, siempre que la alianza no entienda la dimensión del cambio real que necesita nuestra provincia, desde la raíz misma de sus instituciones fundamentales afectadas por la podredumbre de la corrupción y el narcotráfico. Sabemos de las dificultades, pero estamos convencidos del camino de libertad, justicia y desarrollo que necesita Santa Fe para recuperar la vida que merecemos todos sus habitantes.

Buscamos cambiar el rumbo de Santa Fe en concordancia con un proyecto nacional. Con el apoyo de nuestra fundadora Elisa Carrió y de la Mesa Nacional, invitamos a construir una Santa Fe distinta. Creemos que el involucramiento del sector productivo, agropecuario, sociedad civil e incluso de diversos partidos políticos harán posible la transformación.

En definitiva, con todo santafesino que crea que sin valores y honestidad no habrá buena política, ni camino futuro. Tenemos que animarnos a un sendero virtuoso para Santa Fe.