Disney anunció una película live-action de Moana con Dwayne Johnson

Dwayne Johnson anunció una nueva versión de acción en vivo de “Moana” durante la transmisión por Internet de la Reunión Anual de Accionistas de Disney 2023 el 3 de abril.

“¡Es un honor decir que estamos trayendo la hermosa historia de #MOANA a la pantalla grande de acción en vivo! #MAUI cambió mi vida (te extraño abuelo) y me siento honrado de asociarme con @DisneyStudios para contar nuestra historia a través del ámbito de la música y la danza, que en esencia es quiénes somos como pueblo polinesio”, tuiteó Johnson.

La película animada de 2016 fue un éxito para Disney, recaudando más de u$s680 millones en taquilla. La nueva película será producida por Johnson, Dany García e Hiram García a través de Seven Bucks Productions y Beau Flynn a través de Flynn Picture Co. Los productores ejecutivos incluyen a Auli'i Cravalho, la voz de Moana en la película original, y Scott Sheldon de Flynn Picture Co. Jared Bush y el líder de la industria de Samoa, Dana Ledoux Miller, también participarán en la producción.

“Me siento profundamente honrado y abrumado por la gratitud de llevar la hermosa historia de 'Moana' a la pantalla grande de acción en vivo”, dijo Johnson en un comunicado.

“Esta historia es mi cultura, y esta historia es emblemática de la gracia y la fuerza guerrera de nuestro pueblo. Llevo esta cultura con orgullo en mi piel y en mi alma, y esta oportunidad única en la vida de reunirme con Maui, inspirada por el maná y el espíritu de mi difunto abuelo, el Gran Jefe Peter Maivia, es muy profunda para mí. Quiero agradecer a mis socios en Disney por su fuerte compromiso con este esfuerzo especial, porque no hay mejor mundo para honrar la historia de nuestra gente, nuestra pasión y nuestro propósito que a través del ámbito de la música y la danza, que está en el núcleo de lo que somos como pueblo polinesio”.

FUente: Ambito