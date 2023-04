Mirabella: "Queremos consolidar la inversión en obra pública que comenzó Omar Perotti"

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, visitó las localidades de Gobernador Crespo, La Criolla y Calchaquí, donde fue homenajeado y recibió la llave de la ciudad. Durante la recorrida que compartió con los intendentes Rubén Cuello y Luciano Lemaire, el presidente comunal, Jorge Freix, y el senador departamental Osvaldo Sosa participó de la inauguración de obras de pavimento y entubado llevadas adelante por el gobierno de la provincia y afirmó: "La inversión pública y las obras de infraestructura mejoran la calidad de vida de nuestras comunidades. Este tipo de anuncios son los que necesitamos para apuntalar el desarrollo económico y productivo de la provincia. En las 365 localidades tenemos obras de agua, cloacas, pavimento, iluminación LED. Se pusieron en marcha gasoductos históricos para Santa Fe, acueductos. También estamos llevando adelante la obra de conectividad para que haya internet de alta calidad en cada lugar de la provincia".

"Mi preocupación es estar permanentemente en cada rincón de la provincia y en sus 365 localidades, hablando con productores, vecinos, entidades intermedias, instituciones. Me eligieron para representar y defender a Santa Fe ante el Congreso y no podemos defender lo que no se conoce", agregó.

Asimismo, el diputado se refirió al futuro del espacio Hacemos Santa Fe, liderado por el actual gobernador. "Queremos consolidar el modelo político y de gestión que lleva adelante el gobernador Omar Perotti. Un modelo basado en la inversión pública, en el que vemos obras en todas localidades de la provincia; en la puesta en valor de la salud y la educación pública y en el acompañamiento a quienes trabajan, producen e invierten", remarcó.

"Es un modelo que inició Omar años atrás, en el que tuvimos que afrontar situaciones muy difíciles. Por supuesto que se cometieron errores que debemos corregir, debemos avanzar más rápido y más fuerte; pero no hay que volver atrás o cambiar el camino. Queremos fortalecer este espacio y en ese marco muchos me motivan a liderar este proceso como candidato. Soy parte de un equipo que va a decidir lo mejor para la provincia y para este proyecto", aseguró Mirabella.

"Estamos convencidos de que en este momento hay que defender a Santa Fe más que nunca, porque no necesitamos que desde Buenos Aires nos digan lo que tenemos que hacer. Nuestra provincia se merece dirigentes que la defiendan y que peleen por lo nuestro", concluyó.

Durante la jornada del lunes, Mirabella recorrió la localidad de Calchaquí y junto al intendente Rubén Cuello y el senador provincial Osvaldo Sosa, participó de la inauguración de 18 cuadras de pavimento en el barrio San Martín, obra llevada adelante con fondos provinciales del plan Incluir, y recibió la llave de la ciudad. Además, el diputado recibió la llave de la ciudad, realizada por el artista local Ángel Ojeda. Finalmente, las autoridades hicieron entrega de una ambulancia para el Servicio de Emergencia Municipal (SEM).

Al día siguiente, el diputado estuvo en la localidad de La Criolla, en donde se reunió con productores y el presidente comunal Jorge Fraik. Luego visitó Gobernador Crespo y fue recibido por el presidente de la comuna, Luciano Lemaire, junto a quien participó del acto por los 75 años de la Cooperativa Agrícola Ganadera, para luego recorrer obras de entubado y pavimento llevadas adelante por la provincia y el gobierno local.