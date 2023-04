Néstor Gorosito: "Venimos de menor a mayor"

En el arranque de la conferencia de prensa, dijo: "Merecimos ganar cuatro bien clarito, no lo pudimos hacer. En el segundo tiempo corregimos bastante, siguieron teniendo la pelota pero no nos crearon situaciones de gol, estamos contentos porque el equipo hace un mes que estoy y hacía cinco meses que no ganaba. Merecíamos tener más puntos que los que teníamos pero el fútbol a veces es así".

Sobre en dónde se basó el triunfo de Colón, Néstor Gorosito dijo: "Concretamos las situaciones que tuvimos, fueron pocas, fuimos eficientes en esa parte, y en la solidez del trabajo defensivo con los volantes que trabajaron muy bien y no dejaron espacios. La defensa jugó muy bien y se logró el triunfo en base al compromiso de todos con la causa".

En cuanto a los cambios de Colón, Néstor Gorosito destacó: "Iba a entrar Neris, pero Eric pidió el cambio entonces como estaba Villa preferimos ponerlo a Nardelli y liberarlo a Pierotti arriba para que pueda correr. Prefiero atacar mucho más y tener la posesión de la pelota, pero en la cancha de Boca, con la calidad de jugadores que tiene no es fácil. Hacía 12 años (NdR: eran 18) que no ganaba en esta cancha Colón. Estoy contento con todos los que están en el día a día, hoy ganando un solo partido pasamos a tener el 46% de los puntos. Hay que mantener la tranquilidad que vamos a estar bien si Dios quiere".

"Venimos de menor a mayor, hubo un reacondicionamiento a lo que queríamos, eso llevó a que Delgado y Benítez sufran lesiones musculares, pero el único camino es trabajar mucho, nosotros creemos en eso, en trabajar y estar bien o lesionado, lo ideal es estar bien", agregó Pipo Gorosito.

Más adelante, sobre el planteamiento táctico de Colón, con Juan Pablo Álvarez jugando por izquierda, y sobre cómo incidió el gol de Wanchope Ábila, Néstor Gorosito dijo: "Nuestra idea era jugar con 3-5-2. Pero como veíamos que se venía Advíncula limpito de este lado, le dijimos a Pierotti que se pare a la derecha de Perlaza. A Garcés lo pusimos del otro lado porque no sabíamos si jugaba Villa, y Nardelli cuando jugamos con Gimnasia lo anuló a Sosa. Preferimos por si jugaba Villa tirarlo por la derecha y a Garcés por izquierda".

"En los primeros minutos nos podrían haber empatado, tuvieron un par de situaciones, hasta que Pierotti se paró por derecho y Arrúa por izquierda, ahí paró un poco Boca. Nosotros habíamos entrenado para atacarlo por adentro. Al equipo lo vi mejor desde lo físico, los parámetros están siendo muy buenos, el equipo puede jugar bien o mal pero la entrega por la causa es muy buena, tenemos un buen ida y vuelta con los muchachos, me alegro por ellos que se lo merecen", remarcó Néstor Gorosito tras el triunfo de Colón.

También contó cuál fue la lesión que dejó a Carlos Arrúa afuera en el primer tiempo, y remarcó: "Tuvo en la semana un dolorcito en el isquio, y hoy me pidió el cambio".

A Pipo Gorosito le preguntaron por el estado físico de Ramón Ábila. Y el DT de Colón afirmó: "Wancho cuando entró corrió mucho más que todos los partidos en los que estábamos, y en la práctica de futbol metió dos o tres pases de gol muy buenos, por eso optamos por Ramón. El que juega bien juega, y el que no juega bien no juega. Yo no tengo problemas con ninguno, con todos tengo muy buena relación. El fútbol es fácil, si hace goles seguirá jugando, y si juega bien seguirá jugando, y si lo hace mal saldrá. No hay un entrenador que quiera poner al que no juega bien. No es tan difícil, no somos caprichosos, la verdad está dentro de la cancha, y de esa manera hay una competencia sana".

"Nosotros trabajamos para tener la pelota, nada más que correr no nos gusta, pero es virtud de Boca que tiene excelente jugadores. A Pierotti lo dejamos porque creíamos que podía hacer la diferencia a pesar que estaba cansado", remarcó Gorosito.

Además, contó sobre lo que viene para Colón, y dijo: "Principalmente trabajaremos en recuperación, por eso la semana pasada se trabajo fuerte para tirar estos cuatro partidos que vienen. Nosotros tenemos la carga de seis horas de viaje de ida y vuelta, mañana trabajaremos a la mañana y luego los liberaremos, hoy es más importante el descanso que el entrenamiento".

