Luciana Salazar denunció a Martín Redrado por hostigamiento

Si bien Luciana Salazar y Martín Redrado se separaron desde hace tiempo, el conflicto sigue a la orden del día. De hecho, ella aseguró que lo denunciará por "hostigamiento".

"Me mandan pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse a él mismo. El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba”, señaló Luciana, al pie de la evidencia que recogió de las redes sociales.

En este contexto, la modelo aseguró que su expareja le da "miedo". "Con todo lo que hizo y hace, tanto a mi hija como a mí, demostró ser una persona que no mide y que no le importa nada... Peligroso con nosotras sí, y mucho... Por eso, lucho por proteger a Matilda", aseguró Luciana.

Y cerró haciéndole a su ex una fuertísima acusación. "Imaginate que él se metió con mi hija, que es lo más sagrado que tengo", sentenció la modelo, quien estaría recolectando pruebas para denunciar a su ex por "hostigamiento digital agravado".

Fuente: Ciudad Magazine