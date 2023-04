La frase de Pedro Monzón la derrota de Independiente ante Central

Independiente sigue en caída libre. Mientras continúa desmoronándose en lo institucional, el Rojo cayó ante Rosario Central por 1-0 y cada vez está más cerca del descenso. Un día después de la renuncia de Fabián Doman, Pedro Monzón aseguró que lo que sucede en la dirigencia del club no afecta al rendimiento de sus jugadores.

En conferencia de prensa, el Moncho se refirió a la decisión del expresidente de dar un paso al costado: "Renunció el presidente, pero los jugadores entraron a la cancha buscando ganar el partido y hacer lo mejor posible. Eso no afecta cuando el jugador entra a a la cancha", expresó de forma tajante. Más allá de las palabras del DT, lo cierto es que la tensión en los futbolistas del Rojo se hace notar y mucho dentro del campo de juego.

Luego, agregó: "Con respecto al presidente, nos duele un poco. Es una buena persona. Es una pena para nosotros, para el socio, los hinchas. Ojalá, Dios nos ayude y a los dirigentes a tomar las mejores decisiones".

Por otra parte, el entrenador interino habló sobre el próximo partido que tiene Independiente, nada menos que el clásico de Avellaneda ante Racing. Además, afirmó que tiene la banca de sus dirigidos pese a no saber hasta cuando durará su estadía: "El clásico es un partido muy importante. Yo le sigo poniendo el pecho y la cara. Los muchachos me demuestran un gran respeto a pesar de que no se dan los resultados. Yo voy a seguir estando hasta que el club me lo digan, no tengo problema. Tengo muchas ganas de que los muchachos estén mejor", sentenció.

Independiente, que suma nueve puntos en once jornadas y está a dos unidades del último puesto, deberá recibir a Racing en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Tras acumular la cuarta derrota en el Torneo, Monzón quiso rescatar la postura que tomó el equipo en los últimos minutos: "El responsable de la derrota soy yo, a veces se falla [desde el planteo]. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Creo que en el segundo tiempo cambió la actitud, pero a veces las cosas no salen", concluyó.

Como suele suceder cuando todo va barranca abajo, Independiente no pudo sellar a su nuevo entrenador. Tras la negativa de Pablo Repetto, Omar De Felippe también habría rechazado