Facundo Garcés: "Es una lástima como se nos escapa"

Colón y Talleres de de Córdoba empataron 2 a 2 esta tarde en Santa Fe, en un partido entretenido e intenso correspondiente a la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que el “Sabalero” ganaba con comodidad y que el conjunto cordobés pudo empardar con una gran reacción. En el primer tiempo, Ramón “Wanchope” Ábila a los 3 minutos, y Santiago Pierotti a los 36 anotaron para el local, mientras que el ingresado Nahuel Bustos convirtió 23m. y 43m. de la segunda etapa para la “T”.

Con el envión del triunfo ante Boca el domingo pasado, Colón salió con todo y tuvo un primer tiempo perfecto: firme en el fondo; con recuperación y rapidez en el medio; y una ofensiva picante para plasmar en la red esa superioridad. Facundo Garcés y su capacidad para encimar, quitar y salir jugando -en estos últimos partidos por la izquierda, en un hallazgo del DT Néstor “Pipo” Gorosito- abrieron una ventana que en el medio tuvo un interlocutor clave en el colombiano Baldomero Perlaza y su despliegue con cambio de ritmo, que le dio al “Sabalero” el juego que no tuvo en otros partidos.

Luego del encuentro, el jugador se manifestó en contra de la decisión de Sebastián Martínez: “La vi en el VAR, adentro de la cancha, Pipo tiene razón, ante la duda nunca es a favor nuestro, siempre en contra. Respetamos la decisión del árbitro, la explicación que me dio es bastante rara, me dijo que es una jugada intrascendente, que no hay opción manifiesta de gol. Pero la patada está, es clarísimo”.

“La verdad que es una lástima como se nos escapa, teníamos a la victoria en el bolsillo. Más allá de la bronca, en el vestuario hay tranquilidad ya que hicimos un buen partido. Hicimos un gran primer tiempo, en el segundo generamos situaciones claras” dijo sobre el partido. Además, señaló: “Creo que la expulsión fue determinante, ellos se encuentran con un futbolista de más en la mitad de cancha y se encuentran con el segundo gol”.

“Creo que jugando de esta manera vamos a sumar más de lo que vamos a perder. Dentro nuestro estamos tranquilo por el cambio rotundo que hicimos con Pipo. Hay situaciones que son de juego, Con Boca tuvimos 100% de profundidad, hoy no. Talleres tiene un gran equipo también” cerró el defensor.

Fuente: LT10