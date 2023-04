Sebastián Méndez: "Cuando uno ve que los jugadores dejan todo, no hay reproches"

En todo momento, se mostró confiado y satisfecho por el rendimiento, pese al sabor amargo de no haberse podido ganar: Tuvimos situaciones para ganarlo, que hubiera sido lo más justo. Tuvimos poco tiempo de trabajo y entiendo que, cuando se pudo jugar, Unión lo hizo, al igual que combatir.

En el análisis final, debemos mejorar en las pelotas detenidas, sobre todo por las que hubo en el primer tiempo, pero tuvimos las más claras y debimos haber ganado. Lo fundamental era terminar con el arco en cero y cortar la racha de derrotas. Hay que trabajar y seguir mejorando. Nos vamos conformes, porque el equipo dejó todo y cuando eso pasa no hay reproches".

"Siempre se puede seguir mejorando. No hubo tiempo para hacer demasiado en la previa. Los jugadores terminaron cansados y eso me gusta mucho. Que se entienda bien. Cuando uno ve que los jugadores dejan todo, no hay reproches. Agarramos en un momento complicado y «entiendo que de esta manera vamos salir». Para lo ideal falta mucho, pero supimos vivir los momentos del partido. Los más grandes estuvieron muy bien. El equipo mostró otro espíritu y de ahora más tenemos que crecer. Lo primordial era cortar la racha de derrotas y se hizo", acotó.

Pero insistió: "Le dije en el vestuario a los jugadores, que hicieron un gran partido. Es verdad que los merecimientos no importan, porque sumamos un punto y no tres, pero se venían recibiendo muchos goles. Todo se construye desde el arco el cero y jugando, y cuando no se puede, luchar. Demostramos que estamos vivimos, esperando que sea el puntapié de algo bueno. Estoy contento de estar acá por más que estemos últimos, porque sé que tenemos con qué salir. Lo que quise en estos días fue convencer de que se puede y que tenemos con qué. Espero que así sea y que ganemos el próximo partido ante Arsenal, que será difícil como todos los del fútbol argentino. Salvo un equipo, River, estamos todos palo y palo para luchar. Jugamos contra un gran equipo que guardó jugadores y lo hicimos muy bien".

"Se mostró fuerza de voluntad uy compromiso. La gente empujó pese a venir muy golpeada. Cuando el equipo se brinda la gente lo retribuirle y por eso se agradece", recalcó.

En el final, el Gallego dijo: "Se trabaja con ejercicios de repetición y viendo qué es lo mejor para cada partido. Ante Tigre necesitábamos más un delantero picador que uno referencial. Después en el final cambiamos. Me iría muy preocupado si no hubiéramos generado nada. El problema más grande era si no llegábamos al arco, pero está claro que hay falta de gol. Está el refrán que dice que los partidos se ganan en el medio, pero yo digo que en las áreas".