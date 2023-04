Después de seis meses, Colón volvió a ganar en Santa Fe

Colón le puso fin a una racha de seis meses sin ganar como local, tras imponerse esta noche sobre Vélez Sarsfield por 2-1 en el partido que abrió la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El triunfo, primero en casa con el DT Néstor Gorosito, se produjo con un doblete de Ramón "Wanchope" Ábila, producto de un cabezazo a los 24 minutos del primer tiempo y una definición de 9 dentro del área menor cuando se jugaban 39 minutos de la misma etapa.

La visita descontó a nueve minutos de cumplirse el tiempo reglamentario por intermedio de Gianluca Prestianni.

Tres derrotas y cuatro empates acumulaba Colón en el Cementerio de los Elefantes desde su anterior triunfo ante Patronato de Paraná -hoy en la Primera Nacional-, el pasado 5 de octubre.

La recuperación del equipo iniciada hace tres fechas con su victoria en La Bombonera quedó ratificada esta noche ante un Vélez al que el "Tigre" Ricardo Gareca no puede terminar de enderezar.

"El Fortín", que sumó su quinto partido sin éxito, salió a la cancha con un mediocampo juvenil y una defensa que extrañó la voz de mano del uruguayo Diego Godín (lesionado).

Las ventajas de la última línea fueron decisivas para los goles. En el primer tanto, Tomás Guidara -reemplazado en el entretiempo- perdió la posición en un forcejeo con el corpulento delantero y en el segundo, un retroceso sin marca, posibilitó que Baldomero Perlaza y Santiago Pierotti armaran la jugada para dejar a su compañero de cara al gol.

Gareca tomó cartas en el asunto al comenzar la parte final y buscó una reacción en el equipo con los cambios. Colón pudo controlar el juego hasta los 15 minutos y luego Vélez creció en la búsqueda del arco bien defendido por Ignacio Chicco.

Prestianni, con un latigazo cruzado desde el callejón derecho del área, consiguió el descuento y puso a Vélez en partido para los minutos finales, que se vivieron con tensión e incertidumbre.

Colón, producto del desgaste físico y del efecto psicológico del descuento, terminó aferrado a su arquero pero finalmente pudo desatar el postergado festejo ante su público.

En la próxima fecha, el "Sabalero" será visitante de Defensa y Justicia y Vélez recibirá a San Lorenzo.

= Síntesis =

Colón (Santa Fe): Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Tomás Galván y Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Velez: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Christian Ordóñez y Mateo Seoane; Gianluca Prestianni, Elías Cabrera y Thiago Fernández; Lucas Pratto. DT: Ricardo Gareca.

Goles en el primer teimpo: 24m. y 39m. Ábila (C).

Gol en el primer teimpo: 34m. Prestianni (VS).

Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Joaquín García por Guidara y Abiel Osorio por Ordoñez (VS); 24m. Santiago Castro por Pratto y Julián Fernández por Thiago Fernández (VS); 30m. Lenny Lobato por Cabrera (VS); 33m. Augusto Schott por Meza y Andrew Teuten por Galván (C); 44m. Julián Chicco por Vega y Jorge Benítez por Ábila (C).

Amonestados: Goltz, Garcés, Teuten (C); Guidara, Valentín Gómez (VS).

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Colón de Santa Fe.