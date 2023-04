La foto hot de Wanda y Mauro Icardi que explotó las redes

Hace un tiempo no tan largo, Mauro Icardi y Wanda Nara lograron reconciliarse luego de estar algunos meses separados. A partir de ese momento, la famosa pareja comenzó a compartir nuevos momentos en las redes sociales. Esta vez, el futbolista subió un posteo de alto voltaje y las redes explotaron por completo.

Mauro Icardi compartió una foto hot en blanco y negro donde se lo puede ver a él recostado sobre una mesada, y a ella encima del actual delantero del Galatasaray. Ambos, se encuentran semidesnudos.

"Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta", escribió Mauro Icardi en la publicación, muy erótico, con un emoji de enamorado.

El posteo se viralizó con los diez millones de seguidores que tiene Mauro Icardi, y los usuarios lo llenaron de mensajes en aproximadamente treinta mil comentarios que tiene la foto.

"Qué pan dulce, dijo @dbetular", escribió Kennys Palacios, entre tantas reacciones. El pastelero y jurado de Masterchef Argentina 2023 (Telefe), respondió: "Mudo". Muchos internautas se tomaron con humor los comentarios entre ellos dos.

Luego, Wanda Nara acotó: "En una época era más hot, vos me conociste ahora que lo más caliente que tengo son las cocinas de Masterchef". Sin filtros, la mediática le respondió a Damián Betular.

Eso no fue todo, ya que la empresaria le respondió la foto con un mensaje muy picante: "¿Qué tendré? Miss you (te extraño)". Todavía no hubo detalles de Mauro Icardi, pero los seguidores empezaron a decirle: "Sos una diosa", "Hermosa pareja", "Tenés todo lo que Icardi ama", entre tantos otros comentarios.

