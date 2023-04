Chocaron un colectivo y dos autos en el Metrobús Norte

Un choque en cadena dejó 8 heridos este jueves por la mañana en la zona norte de Rosario. El siniestro vial ocurrió pasadas las 7:30 en Alberdi y Carballo, cuando, según testimonios, una fila de vehículos frenó abruptamente ante un semáforo en rojo y un automovilista dobló para evitar un choque con el auto que tenía enfrente, impactando a un colectivo del carril aledaño.

Según las primeras informaciones, las 8 lesionados fueron pasajeros de una unidad de la línea 107. Personal del SIES se aproximó al lugar para atender a los heridos y constató que ninguno tenía daños graves. Seis de los afectados fueron dados de alta en el lugar, mientras que un hombre y una mujer fueron trasladados a un nosocomio por un traumatismo de cráneo y un golpe cervical, respectivamente.

El chofer del transporte público brindó declaraciones ante la prensa asegurando que no sufrió lesiones y explicó: "Frenaron todos los autos de golpe por el semáforo y él no me vio, pegó un volantazo en un reflejo de no chocar con el de adelante y estaba de costado".

La calzada estuvo reducida por aproximadamente media hora hasta que el personal médico y policial realizaron sus respectivas tareas en el lugar.