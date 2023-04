¿A quién le habría rogado China Suárez para que no la deje?

La fuerte confesión de María Eugenia China Suárez (31) respecto de que dos veces en su vida se arrodilló para pedir por favor que no la abandonen dejó planteado el interrogante. ¿Quiénes fueron? Nicolás Cabré (43), Nacho Viale (42) y Rusherking (22) aparecen como los aludidos.

Si bien la China evitó dar los nombres concretos para no reavivar la polémica, fue picante al dar pistas sobre lo que le pasó a los veintipico: "Fue muy cag…, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, y un año y medio después te das cuenta que te hace mal",

Entonces, si fuese por su edad y el tiempo que duró la relación, Nicolás Cabré sería el principal apuntado.

El romance había empezado cuando ambos compartían elenco de Los Únicos, y lo blanquearon a principios de 2012, luego de que María Eugenia Tobal, también actriz de la tira, perdiera un embarazo fruto de su fugaz matrimonio con Cabré.

Fruto de ese amor, en julio de 2013 China fue madre de Rufina Cabré (9), pero a los cuatro meses del nacimiento de la nena se terminó el vínculo en buenos términos.

De todas formas, Nacho Viale fue el primer novio importante que tuvo Suárez, y la relación terminó a poco de llegar a los dos años, y cuando María Eugenia estaba por cumplir los 20.

Es más, un posteo de China Suárez a cuento de su separación de Rusherking acrecentaría las sospechas de que el nieto de Mirtha fue en realidad a quien le rogó que no la dejara.

Es por el sugerente posteo que hizo de un video de Don't you worry child, de Swedish House Mafia que concluye así: "Sobre una colina, cruzando un lago azul, ahí es donde me rompieron el corazón por primera vez, todavía recuerdo cómo todo cambió. Mi padre me dijo: ‘No te preocupes, no te preocupes, hijo. El cielo tiene un plan para ti'".

Lo revelador en este caso es que Guillermo, el papá de China Suárez, falleció en 2012, el año de su separación de Ignacio Nacho Viale.

EL SEGUNDO HOMBRE AL QUE CHINA SUÁREZ LE ROGÓ QUE NO LA DEJE

En cuanto al segundo hombre al que le rogó, a juzgar por los gestos durante la entrevista con Grego Rosselló y el hermetismo, se trataría de Rusherking.

Más allá del escándalo en que concluyó su historia con Benjamín Vicuña (44), con quien tuvo a Magnolia (5) y Amancio (2), por su affaire con Mauro Icardi, lo cierto es que sus recientes posteos fueron elocuentes porque de hecho admitió haberse ido con "el corazón roto" tras separarse de Thomás Nicolás Tobar. "Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste".

