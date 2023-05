María Eugenia Estenssoro en la UNL: "Necesitamos promover el progreso"

La periodista, política y emprendedora social María Eugenia Estenssoro, disertará el jueves 4 de mayo acerca de "La responsabilidad de los dirigentes políticos, empresariales y sindicales en Democracia". La charla será a las 17 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (Moreno 2557) y se enmarca en la agenda que impulsa la UNL por el 40° aniversario de Democracia Constitucional en la Argentina.

"La sociedad está muy enojada con la casta política o los políticos y deberiera, porque estamos celebrando, y tenemos que estar orgullosos, cuarenta años de continuidad electoral democráctica, pero los resultados han sido terrible. Hemos multiplicado la pobreza y la democracia tiene que dar bienestar no degradación, decadencia o pobreza", reflexionó Estenssoro al aire en Cadena OH!

"Además de los políticos, los empresarios, el sindicalismo, la justicia, todas las dirigencias tienen un rol fundamental y evidentemente una de las cosas que necesitamos es un cambio de valores. Que cada uno acomode su negocio, sea cual sea, y que cambie los valores. Podemos votar pero la democracia es mucho más que votar cada cuatro años".

Estenssoro fue senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y candidata a Jefa de Gobierno por ese distrito. Como periodista colaboró con la Revista Time y The Wall Street Journal y fue Secretaria de Redacción de Revista El Porteño y Redactora de Revista Mercado.

Además, dirigió diferentes organizaciones sociales entre las que se encuentran Fundación Equidad y Endeavor Argentina. Como defensora de los derechos de la mujer, cofundó la Revista Mujeres y Compañía y es también es cofundadora y ex Presidenta del Capítulo Argentino del International Women’s Forum.

"La humanidad está viviendo un cambio de civilización, no sólo tecnológico. Estamos entrando en un mundo muy nuevo, la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la biotecnología, cómo cambia la matriz productiva del mundo... Había trabajado en esos temas antes de la función pública. En el parlamento y en la agenda política son todos temas de 1950, discutimos cosas perimidas que las sociedades ya han resuelto. Me pareció que quería volver a ver qué está pasando en el mundo y aportar una visión. Por eso me dediqué a escribir libros", explicó en diálogo con Hugo Isaak.

En el 2017 publicó con Silvia Naishtat el libro "Argentina Innovadora" y recientemente otro que se llama "Laboratorio Uruguay".

"Estamos hablando de futuro y de progreso, nos negamos a resignarnos que el ideal de progreso nos pase de largo y seguir siendo la región más desigual del mundo. Esto es fundamental para promover el progreso de nuestros países", destacó.

"No hay que volver a las grietas, a la intolerancia... El progreso es imposible cuando hay una barrera ideológica, porque no hay continuidad en la política si es así. Seguimos discutiendo los mismos problemas de los años 1970 que ahora se han agravado, el aumento de la pobreza, la decadencia económica, los problemas políticos. En esta elección nadie habla de lo que tiene que hablar. El país tiene el 60 por ciento de los niños en la pobreza, y esto va a empeorar si no se hace nada. Esto no es sólo los planes sociales, es la educación, el sistema de salud, integrar a las familias pobres a la sociedad. Cómo hacemos para tener las mejores empresas de base científica tecnológicas que sirvan para potenciar nuestra capacidad productiva, de alimentos, audiovisual, en general", reflexionó por último.

Escuchar también audio completo: