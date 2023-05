Ricci: "Lo que está pasando en Villa Gobernador Gálvez no da para más, no se puede vivir así"

Tras el doble crimen que sacudió a Villa Gobernador Gálvez, su intendente, Alberto Ricci, aseguró que la situación respecto a la inseguridad en la ciudad y la región "no da para más", mientras admitió que faltan policías en las calles y pidió establecer un "programa con metas" para revertir la situación.

"Estamos viviendo una situación muy compleja. Los cadáveres que se encontraron sobre la arteria casi llegando a la autopista, en el límite sur de Villa Gobernador Gálvez, todavía no han sido identificados, aparentemente no son de nuestra ciudad. Pero más allá de estas dos muertes, lo que está pasando acá y en toda la región no da para más. No se puede vivir así".

El intendente afirmó que, en materia de seguridad, "no se viene haciendo cosas que tendríamos que hacer a lo largo de bastante tiempo. Creo que hay que darle un corte a todo esto: a las balaceras, a las intimidaciones, a los robos. Acá se roban medidores de agua, de gas, rejillas de las calles, balaceras a comercio, de todo. Después está el enfrentamiento entre bandas", narró.

Ricci elevó más su reclamo por mayor presencia policial, en tanto, exigió dejar "los mezquindades y colores políticos de lado" para afrontar la acuciante situación en la provincia.

Por último, explicó con números la situación de la ciudad que dirige: "Gálvez es una ciudad de 100 mil habitantes, con 29 asentamientos irregulares, con una problemática social muy alta, imagínense con cuatro móviles patrullando, es la nada misma. Esto nos está superando y nos está sacando de eje. Hoy podés inaugurar una plaza, arreglar una calle, pero hoy el hecho fundamental es tener seguridad".

