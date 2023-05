Losada: “Nos vamos a encontrar con tierra arrasada”

La precandidata a la Casa Gris por “Unidos para Cambiar Santa Fe”, Carolina Losada, vislumbró un panorama difícil para la provincial al asegurar que, cuando finalice la actual gestión, “nos vamos a encontrar con tierra arrasada”, por lo que, admitió, "se necesitará de todos para revertir esta situación".

Con la fórmula confirmada para la PASO, Losada tendrá como principal competidor interno a otro integrante de la Unión Cívica Radical (UCR), el exministro de Seguridad santafesino Maximiliano Pullaro.

Con tan solo dos años dentro de la política, Losada cree que, venir como una outsider, le permitirá cosechar votos tanto propios como ajenos, ya que “hoy la gente vota a la persona, más cuando venís de afuera y cuando no sos más de lo mismo”, dijo en diálogo con Carlos Bermejo en el programa Agenda Rosario por Cadena Oh!.

La actual senadora nacional admitió sentir mucha “esperanza” al escuchar que “personas de otros partidos políticos me dicen que me van a votar porque creen en mí. Yo soy radical y me van a votar muchos peronistas”, aseguró

De llegar a la gobernación, Losada aseveró que la prioridad será conformar los mejores equipos para cada cartera: “Cada ministerio tiene que estar comandado por la persona que más sepa. Yo no voy a saber de economía o de salud tanto como los ministros, pero sí tener un gran equipo que sepa perfectamente lo que está haciendo y liderarlo hacia donde creo que tiene que ir la provincia”.

Por otro lado, indicó que, quien gobierne la provincia post Perotti, no podrá darse el lujo de elegir entre un eje o dos de gobierno, ya que “nos vamos a encontrar con tierra arrasada”.

“Todo es relevante, tanto la seguridad, como la salud o la producción. Por primera vez va haber un gobierno de cara a la gente. En toda la provincia, desde el sector privado nos dicen que no necesitan nada, solo que el Estado les saque la pata de encima. Nosotros no solo queremos sacarle la pata de encima, sino que tengamos un sector público totalmente racional y bien administrado, que no sea deficitario”, agregó.

