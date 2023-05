Aldo Abram: "Las medidas del gobierno no resuelven problemas de fondo"

Los datos de inflación de este mes sorprendieron y siguen generando preocupación en los distintos sectores de la sociedad. Al respecto, el gobierno nacional tomó diversas medidas con el objetivo de frenar la suba del dólar y el aumento de los precios.

"A esta altura se nota que las medidas que se toman son parche sobre parche, manotazos de ahogados. No resolvieron los problemas de fondo, pero debo reconocer que hasta ahora no hubo un estallido, se intenta llegar hasta el diez de diciembre. La idea es elegir a quien tenga el mejor tratamiento y aplicarlo lo más rápido posible. Eso sí se estaba logrando, mantenerlo vivo", apuntó el economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso.

"El objetivo de todos tiene que ser reducir el nivel de pobreza, el altísimo costo social que eso tiene. Estas medidas suenan contradictorias unas con otras, la única rescatable es la suba de la tasa de interés con todo lo que eso implica con toda la bola de nieve que tiene de deuda el Banco Central y el Tesoro".

La suba de la tasa de interés tiene dos patas: hay una parte que es subir las tasas de interés que paga el Banco Central, que lo harán todos los que sean deudores, que hace a imprimir menos billetes.

"Increíblemente en medio de una huida del peso, el Banco Central está emitiendo más que antes, así tenemos una enorme pérdida del poder adquisitivo. Lo que hacen es tomar más plata en el mercado tomando más tasas de interés para financiar al gobierno, lo que puede reducir un poco el ritmo de crecimiento de la cantidad de pesos en el mercado, y eso ayuda a tirar menos combustible sobre el incendio".

Por otro lado, también suben las tasas que pagan los bancos por los plazos fijos, y eso hace que a una demanda de pesos que se estaba derrumbando, le da incentivo a la gente de mantener pesos.

"Eso no logra que se demande ansiosamente el peso, pero al menos que no se huya desesperadamente del peso. El dólar sigue subiendo, lo que es indicativo de que no frenaron la caída del peso, aunque no estamos en la vorágine de la mitad de abril".

Para el entrevistado, si bien de acá a diciembre falta mucho y en el medio hay elecciones, "la clave es llegar a las paso, que la gente se expida a ver si quiere vivir con este rumbo económico o quiere un cambio. Esto a ver si logramos otra cosa. Si esto fuera contundente, una derrota del gobierno, va a moderar una realidad que es que las elecciones genera incertidumbre y se deprecia nuestra moneda".

"Creo que ahí se conseguiría una moderación. Este país está desinvertido, hay negocios rentables pero nadie va a venir si Argentina es el número 21 de los que tenemos más impuestos, tenemos más inflación, que hay miles de regulaciones para controlar las empresas. Son demasiadas razones para que no vengan. Eso no es para echarle la culpa a los de afuera, todos los que están comprando dólares están desfinanciando la economía argentina, pero no sos un apátrida, es una actitud defensiva", explicó.

"Se buscan chivos expiatorios por todos lados cuando se sabe que la inflación es porque están emitiendo más de lo que deberían. Les diría que llamen a otros países y les consulten cuáles son las recetas que aplican. Esos países tienen un Banco Central que emite lo justo y es confiable. Más del 80 por ciento del tiempo de su vida la prioridad del Banco Central fue financiar los excesos de gastos de los gobiernos de turno. Esa es la razón de la inflación, no hay que inventar nada", dijo por último.

Escuchar también audio completo: