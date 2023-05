Ciro Seisas: "Voy a trabajar para que Rosario se integre a la región"

"Me siento comprometido con la realidad que vive la gente. También me impacta y da un poco de susto, pero el sur de la provincia es una región de grandes oportunidades, por ejemplo las industrias están radicadas en esta zona. Eso nos compromete a trabajar para seguir urbanizando la ciudad y el departamento" dijo el Concejal Ciro Seisas en Agenda Rosario por Cadena Oh.

"Es necesario integrar la ciudad de Rosario al Cordón Industrial, ya que tiene un rol estratégico como cabecera departamental. Por ejemplo, tenemos un ente de coordinación metropolitana que está integrado por ciudades de distintos departamentos del sur provincial. Este organismo tiene una unidad ejecutora de proyectos para mejorar el transporte, gestionar más ferrocarriles, impulsar obras de conexión vial que hoy estamos necesitando, recordemos que gran parte de la producción pasa por los 35 puertos que tenemos en la región" remarcó Seisa.

" Hace 2 años que soy concejal de Rosario, acompaño la gestión del actual Intendente, Pablo Javkin que comenzó muy golpeada, pero luego de la pandemia pudo desarrollar su programa de 115 propuestas, ya se completaron 80 y seguimos trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos" remarcó el concejal.

"Siempre digo que gobernar es explicar, si estás cerca de la gente dando la cara es mucho más fácil,gestionar"

Por último, se refirió a las declaraciones de la precandidata a gobernadora, Monica Fein, quien hace unas semanas dijo que "al actual mandatario local “le quedó grande la ciudad” y que “la gente esperaba más de Pablo”. En Cadena Oh, el Concejal Seisas le respondió: "no es que la ciudad le queda grande, cuando Javkin se hizo cargo de la Intendencia, había un déficit que llegaba a los 10 puntos del presupuesto, en esa situación no podes hacer una obra".

