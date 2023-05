Condenaron a 260 años de cárcel al uzbeko que mató a cinco rosarinos

Sayfullo Saipov, el uzbeko que arrolló con un camión y mató a ocho personas, entre ellas cinco argentinos, en una abarrotada ciclovía de Manhattan, fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua, después de tener que escuchar el relato de una veintena de familiares y víctimas. En total recibió una condena de 260 años, correspondientes a diez penas de candena perpetua.

"Este malvado asesino ha destruido tantas vidas", dijo Monica Missio, la madre de la víctima Nicholas Cleves, en una vista antes de que Saipov -condenado en enero por cargos de asesinato y terrorismo- fuera sentenciado sin posibilidad de libertad condicional.

En el atentado murieron ocho personas entre ellas a los cinco amigos rosarinos. y una turista belga, mientras que otras 12 resultaron heridas.

"Me repugna que pueda levantarse todos los días y mi hijo no", expresó Missio. "Su barbarie y crueldad me llenan de rabia", agregó según la agencia Reuters.

Saipov utilizó un camión de alquiler de Home Depot para atropellar a la gente en un vía junto al río Hudson, en el lado oeste de Manhattan, con la esperanza de que el ataque le ayudaría a ganar la membresía en el Estado Islámico, dijeron los fiscales.