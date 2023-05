Rodenas a favor de un acuerdo entre oficialismo y oposición para combatir la inseguridad

Tras la novedad que dejó el cierre de listas el pasado viernes, con el acuerdo alcanzado entre el gobernador Omar Perotti y el senador nacional Marcelo Lewandowski, quien será precandidato a gobernador de Santa Fe por el espacio Juntos Avancemos, la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, celebró la capacidad del peronismo en lograr acuerdos en momentos de complejidad y destacó la disposición del partido en adaptarse y lograr unidad en la diversidad.

“El peronismo ha tenido siempre una capacidad de adaptarse a las situaciones más complejas, sino también de generar estos diálogos de unidad en la diversidad. Yo celebro la conformación de todas las listas y de la que nosotros hemos logrado con un grupo muy importante”, afirmó Rodenas.

En cuanto a las listas de diputados, la vicegobernadora explicó por qué no fue parte del armado que encabezará Perotti, con el que mantuvo conversaciones hasta último momento: “Él me expresó su voluntad de que quería conformar una lista con miembros del Ejecutivo. Yo no he sido parte de eso, porque presido un cuerpo que es el senado. Después surgió el tema de una colectora, pero que finalmente no fraguó”, detalló.

Rodenas resaltó que el peronismo, cuando enfrenta diferencias internas, lo hace en un marco de respeto y crecimiento. Además, aseguró que las listas del justicialismo impulsarán el modelo de inclusión y justicia social. En contraposición, indicó que “enfrente tenemos un modelo neoliberal que endeudó el país. El endeudamiento que Macri tomó con el FMI en beneficio de sus amigos y de cierto sector del sistema financiero, también repercutió en la provincia de Santa Fe, porque son menos fondos que llegan acá”.

En relación a los problemas de seguridad, Rodenas admitió que los cambios sucesivos de ministros y la herencia recibida dificultaron su abordaje, mientras se mostró a favor de alcanzar un programa a largo plazo entre los distintos espacios políticos que siente las bases para frenar el flagelo: “cuando el gobernador pide el desembarco de las fuerzas federales, lo hace porque sabe que es necesario tener una contundencia en una ciudad como en Rosario. Es un momento donde los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante los destinos de la provincia, honremos la institucionalidad y el dialogo. El tema de la Seguridad no lo podía resolver este gobierno, hay planes que llevan tiempo y que tienen que persistir gobierne quien gobierne. Eso es lo que la gente nos está pidiendo. Las salidas siempre son colectivas, en dialogo con la oposición y no resignando nuestros principios”.

