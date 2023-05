Alberto Fernández participa de su último Tedeum como presidente

El presidente Alberto Fernández participa del tradicional Tedeum que se realiza en la catedral metropolitana, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Al entraralrecinto,fue recibido por el arzobispo porteño, Mario Poli, que brinda su última ceremonia religiosa antes de dejar el cargo.

La celebración religiosa comenzó a las 11 en la Catedral Metropolitana, presidida por Poli, junto con los obispos auxiliares de la ciudad, e incluirá la participación de líderes de otras confesiones religiosas.

Por su parte, el Presidente concurrió con gran parte de su gabinete, tal como lo hizo el año pasado. Estuvieron Agustín Rossi, Sergio Massa, Eduardo Wado de Pedro y Jorge Taiana, con quien el mandatario ofreció una ofrenda floral en la tumba de San Martín. También están presentes en representación del Gobierno porteño Jorge Macri y Fernán Quirós.

Durante los dos primeros años de su mandato, a raíz de la pandemia de coronavirus, Fernández participó de los Tedeum de manera virtual.

Como en oportunidades anteriores, está previsto que el Presidente llegue a la catedral caminando desde la Casa Rosada, con la escolta del Regimiento de Granaderos y de los Patricios, y que ya dentro del templo se dirija al mausoleo del General José de San Martín para rendir homenaje y colocar una ofrenda floral al Padre de la Patria.

La celebración del Tedeum -que en latín significa "A ti, Dios"- se realiza todos los 25 de Mayo desde el primer gobierno patrio de 1810, en agradecimiento por el surgimiento del Estado argentino, que proclamó su independencia en 1816.

El 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, @CFKArgentina.#NéstorNosUne pic.twitter.com/2WouFGPzwg — Alberto Fernández (@alferdez) May 19, 2023

El de este año será el último Tedeum de la gestión de Alberto Fernández y también el último de Poli, quien dejará el cargo próximamente, tras haber llegado en 2022 al límite de edad de 75 años.

Alberto a la Catedral y Cristina a la Plaza

Más tarde, ese mismo día y de forma diferenciada, el kirchnerismo realizará un acto en Plaza de Mayo que tendrá como única oradora de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien el mandatario convocó a participar de la concentración en conmemoración a los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en el Gobierno, aún no hay precisiones respecto a su participación, aunque desde los sectores que respaldan a la ex presidenta consideran que no asistirá.

El llamado del mandatario "a escuchar" a la titular del senado se da en un clima de tensión entre ambos representantes del Ejecutivo, luego de que admitieran que la relación está rota. "#NéstorNosUne", fue el hashtag que utilizó el jefe de Estado en sus redes sociales en el llamado a la Plaza.

Gran parte de su Gabinete se plegó a la invitación, entre ellos Agustín Rossi (titular del ministros), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), mientras que Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social)y Santiago Cafiero (canciller), entre otros, compartieron la convocatoria por el mismo canal.

En un nuevo año de la asunción de Néstor Kirchner como bandera, desde los distintos sectores que respaldan a quien fue dos veces mandataria, trabajan en una convocatoria masiva para el 25 de mayo, bajo la consigna "Cristina 2023″, donde se espera que la titular del Senado tome la palabra a las 16.

La convocatoria de Alberto Fernández al acto del kirchnerismo sorprendió ya que la que supo ser la fórmula presidencial triunfante en 2019 mantienen una relación de tensión que derivó en un distanciamiento evidente que los llevó a dejar de compartir espacios públicos y a limitar el contacto privado a lo mínimo e indispensable.