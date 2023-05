Jatón tras su encuentro con el Papa Francisco: "Son experiencias que transforman"

El Intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Fue en el marco del Encuentro Internacional de Eco Ciudades Educativas organizadas por Scholas Occurrentes –una Organización Internacional de Derecho Pontificio– y el Banco de Desarrollo de América Latina.

Tras el encuentro con el Sumo Pontífice, el mandatario local reconoció que la experiencia fue transformadora. "Son experiencias que transforman, son experiencias interesantes. Y no sólo experiencias de contacto personal, sino de estar escuchándolo durante casi dos horas sobre temas importantes como la juventud, lo social, y el medio ambiente", destacó Jatón en diálogo con Marcelo D'aloisio, para la corresponsalía europea exclusiva de Cadena Oh!.

Y agregó: "La verdad que fueron diálogos bastante intensos durante dos horas, contestando preguntas, diciéndonos algunas cosas que con su simpleza son muy importantes. Fue un momento interesante, un momento pleno, un momento de esos que es difícil de olvidar".

El recuerdo santafesino de Francisco

En otro tramo de la entrevista, el intendente confesó que le hizo un presente al máximo líder de la Iglesia Católica, referido a su estadía hace varias décadas en la ciudad de Santa Fe. "El Santo Padre vivió en la ciudad de Santa Fe durante dos años, era profesor de filosofía allá por la década del 60 en la Escuela Inmaculada y lo que hice fue traerle un dibujo, una acuarela del frente, del frontis de esa Escuela Inmaculada y cuando lo vio me dijo: 'claro cómo no me voy a acordar de esto si yo allí pasé dos años, muy buenos años de mi vida'".

"Pero Además llevé uno de los libros de poemas que se habían escrito cuando él era profesor de filosofía con sus alumnos, y me puso su nombre, y seguramente eso va a terminar allí en el Colegio Inmaculada. Recordaba muy bien esos tiempos en la ciudad de Santa Fe y la verdad que para nosotros es una marca de esas que llevamos con orgullo en la capital provincial", finalizó Jatón.

Encuentro Internacional de Eco Ciudades Educativas organizadas por Scholas Occurrentes

La Municipalidad de Santa Fe participa desde el año pasado en el programa Scholas Occurrentes, a través del cual se han desarrollado acciones de promoción del deporte y la convivencia con jóvenes de distintos barrios de la capital provincial. A partir de esa experiencia es que el intendente fue uno de los 50 invitados de todo el mundo para participar del Encuentro.

Durante el Encuentro Internacional de Eco Ciudades Educadoras, el intendente Jatón participó de distintas jornadas de trabajo con eje en temas globales que requieren abordajes locales para poder modificar la situación actual.

En esa línea, se abordó uno de los impactos menos conocidos y más graves de la emergencia climática: las migraciones o desplazamientos como consecuencia del cambio climático. Para eso se contó con aportes de referentes como Rebecca Bill Chávez, presidenta de El Diálogo Interamericano y miembro del Consejo de Migraciones Climáticas; Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; y Gloria Flórez Schneider, presidenta del Parlamento Andino.

También, se trabajaron los principios y principales ideas alrededor del concepto de “justicia climática”, entendiendo al calentamiento global como un problema ético y político, más allá de sólo un problema ambiental o físico en la naturaleza. Además, se promovió un espacio para el análisis del rol e importancia que tiene la mujer en el abordaje de la crisis climática y de la pérdida de la biodiversidad; y hubo talleres sobre Gobernanza y Educación, entre otras líneas que promueven el debate e intercambio.

Escuchar también la nota completa: